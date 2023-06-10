В российских специализированных группах не найти объявления о том, что с оккупантами в Херсонской области нет связи, сообщает 24 Канал. Однако это удивительно, ведь на фоне новостей о затоплении после подрыва Каховской ГЭС россияне должны активизироваться.
Обратите внимание "Знали о подрыве раньше времени": крымский коллаборант раскрыл подробности теракта на Каховской ГЭС
Почему это странно и что происходит
Активист Сергей Стерненко в своих соцсетях опубликовал фото тел оккупантов, которых водой принесло на правый берег Херсонской области. Достоверно известно, что оккупанты на левобережье не были поставлены в известность о планах командования взорвать дамбу, и подтопление застало их врасплох.
Соответственно, родственники находящихся на Херсонщине захватчиков первым делом должны были звонить им. Очевидно, что не до всех можно было бы дозвониться, а это значит, что стоит бить тревогу. Однако о Херсонской области в соответствующих группах в российских соцсетях нет ничего.
Зато родственников оккупантов интересуют выплаты, которые задерживают. В региональных группах публикуют некрологи о ликвидированных на Востоке Украины зеках-наемниках. А в группах поиска можно увидеть объявления о тех, кто не выходит на связь месяц или больше.
Также есть сообщения о тех оккупантах, которые не выходят на связь с Донетчины или Луганщины, но о Херсонщине ни слова.
Что пишут россияне, игнорируя оккупантов на Херсонщине / Скриншоты
То есть о Херсонщине нет ничего. Этому есть два объяснения:
- или родственникам совершенно безразлично, или же они не знают точного места, где находится захватчик;
- или все сообщения в сети чистят российские спецслужбы, чтобы заверить, что "все по плану, нет потерь".