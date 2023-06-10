К тому же русские захватчики вывели своих солдат еще до подрыва Каховской ГЭС. Пропагандисты сообщают, что потерь среди их личного состава вроде бы нет.

Смотрите также В новой речи Путин сам подтвердил причастность к подрыву ГЭС, – Фейгин

Россияне планировали подрыв Каховской дамбы

Коллаборант Александр Талипов возмутился сообщениями так называемых российских "военкоров", которые заявляли, что российские солдаты якобы намеренно оставлены на островах в Херсонской области. По словам кремлевского приспешника, такие сообщения являются всего лишь фейком.

Обратите внимание! Александр Талипов – крымский блоггер-коллаборант, основавший пропагандистский ресурс "крымский смерш", преследующий проукраински настроенных жителей Крымского полуострова.

Талипов подчеркнул, что он лично связался с русскими солдатами, которые подтвердили, что в полном составе вышли из островов. Коллаборант также добавил, что потерь после этой операции – нет.

В ГУР рассказали, что эта информация является прямым свидетельством того, что российские военные знали о предстоящем теракте и заблаговременно объявили эвакуацию своего личного состава. Кроме этого, в ведомстве сказали, что после широкой огласки этой информации, Талипова, вероятно, традиционно попытаются объявить "врагом народа" или "агентом украинских спецслужб".

В заключение в украинской разведке добавили, что количество свидетельств, что подрыв Каховской ГЭС был преждевременным, только растет. Эти рассказы, безусловно, станут дополнительными доказательствами для военного трибунала.

Россия взорвала Каховскую дамбу в Херсонской области