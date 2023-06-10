Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин. Так он прокомментировал недавнюю заявление Путина, что украинское наступление якобы началось.

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Действительно ли контрнаступление ВСУ уже началось

Как подчеркнул Фейгин, эти заявления российского диктатора, что контрнаступление якобы началось и уже не удалось, вообще не стоит комментировать. Следует довериться Вооруженным Силам Украины и максимально их поддерживать.

Сейчас российская пропаганда будет максимально вбрасывать множество фейков, что контрнаступление ВСУ оказалось неудачным. Это нужно осознать. Ведь российские оккупанты уже давно хотят склонить Украину к переговорам и "заморозить" войну.

Они пытаются взорвать уверенность западных союзников в возможности Вооруженных Сил Украины. Мол, ничего не вышло – давайте садиться за стол переговоров. Это делают исключительно для этого. Я бы сказал, что вообще сейчас слишком рано что-то оценивать,

– заметил Фейгин.

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Интересно, что именно этим заявлением Путин подставился. Он фактически признал, что Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Ведь это было одно из возможных направлений контрнаступления ВСУ.

На этом направлении тоже могло быть контрнаступление. Теперь понятно, почему Россия взорвала Каховскую ГЭС. Оккупанты сами продемонстрировали, что это был единственный способ остановить контрнаступление на этом направлении. Они взорвали дамбу, что привело к экологической катастрофе и другим ужасным последствиям,

– заметил Фейгин.

Контрнаступление ВСУ: коротко