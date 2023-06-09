В пятницу, 9 июня, глава государства-террористки дал свою "экспертную" – то есть лживую – оценку украинскому контрнаступлению. Собственно, о его начале на Запорожье все больше говорят авторитетные международные издания, однако официальных сообщений от украинской власти по этому поводу пока не было.

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Что напридумывал Путин про ВСУ

Прежде всего, стоит сказать, что российский лидер "подтвердил" начало контрнаступательных операций нашей армии и заявил, что Украина якобы начала использовать стратегические резервы.

Также Путин заверил недалеких граждан своей преступной страны, что Вооруженные Силы "не могут достичь поставленных целей", хотя и признал, что украинская армия еще имеет наступательный потенциал.

Ни на одном из участков противник успеха не имеет. Достигается это благодаря "мужеству" и "героизму" наших солдат, "правильной" организации и управлению войсками и высокой эффективностью российских вооруженных сил,

– сказал Путин.

О псевдогероизме и псевдоорганизации российской армии от ее предводителя просто смешно слышать – особенно после жестов доброй воли оккупантов на Киевщине, Харьковщине и Херсонщине в 2022 году.

Обратите внимание! Не забыл вспомнить Путин и о якобы "безумных потерях в ВСУ", однако "почему-то" ничего не сказал о 213 770 мертвых российских солдатах от начала полномасштабного вторжения.

Диктатор "собрался наращивать" арсеналы

Нет сомнений в том, что захватчики будут убегать с других территорий нашего государства. К тому же Владимир Путин констатировал, что его войскам не хватает современного вооружения.

Вместе с тем "бункерный" начал рассказывать о "развитии оборонно-промышленного комплекса" в России, что на 16 месяц широкомасштабных военных действий кажется совершенно странным.

Тем более неизвестно, как в Кремле собираются воплощать эти маразматические заявления своего лидера по поводу наращивания военных мощностей, если большинство промышленных отраслей России находятся под санкциями.

Что о контрнаступлении говорят в Киеве