В пятницу, 9 июня, глава государства-террористки дал свою "экспертную" – то есть лживую – оценку украинскому контрнаступлению. Собственно, о его начале на Запорожье все больше говорят авторитетные международные издания, однако официальных сообщений от украинской власти по этому поводу пока не было.
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Что напридумывал Путин про ВСУ
Прежде всего, стоит сказать, что российский лидер "подтвердил" начало контрнаступательных операций нашей армии и заявил, что Украина якобы начала использовать стратегические резервы.
Также Путин заверил недалеких граждан своей преступной страны, что Вооруженные Силы "не могут достичь поставленных целей", хотя и признал, что украинская армия еще имеет наступательный потенциал.
Ни на одном из участков противник успеха не имеет. Достигается это благодаря "мужеству" и "героизму" наших солдат, "правильной" организации и управлению войсками и высокой эффективностью российских вооруженных сил,
– сказал Путин.
О псевдогероизме и псевдоорганизации российской армии от ее предводителя просто смешно слышать – особенно после жестов доброй воли оккупантов на Киевщине, Харьковщине и Херсонщине в 2022 году.
Диктатор "собрался наращивать" арсеналы
Нет сомнений в том, что захватчики будут убегать с других территорий нашего государства. К тому же Владимир Путин констатировал, что его войскам не хватает современного вооружения.
Вместе с тем "бункерный" начал рассказывать о "развитии оборонно-промышленного комплекса" в России, что на 16 месяц широкомасштабных военных действий кажется совершенно странным.
Тем более неизвестно, как в Кремле собираются воплощать эти маразматические заявления своего лидера по поводу наращивания военных мощностей, если большинство промышленных отраслей России находятся под санкциями.
Что о контрнаступлении говорят в Киеве
- Если говорить о Запорожском направлении, то официально ни в Офисе Президента, ни в Генштабе не говорили о том, что украинская армия начала контрнаступательную операцию в этом регионе.
- Сообщений от западных и российских СМИ на этот счет достаточно. Кстати, советник главы ОП Михаил Подоляк высмеял заявления оккупантов о том, что им уже "удалось уничтожить" танки Leopard и другое оружие "в ходе контрнаступления" ВСУ.
- Однако следует сказать, что, в частности, в Минобороны Украины говорили о продвижении украинских войск по флангам на Бахмутском и других восточных направлениях. Очевидно, цель наших защитников – окружить на высотах город-крепость.