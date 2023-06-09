Более того, высшее командование нашего государства уже приняло определенные решения по контрнаступательным действиям ВСУ. Об этом и многом важном в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Достойно внимания Стратегическая ошибка или успешный шантаж: чем может обернуться для России подрыв Каховской ГЭС

Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, что нужно сделать, чтобы Запорожская АЭС не повторила судьбы Каховской ГЭС, а также о бездействии международных организаций. Больше – читайте в материале по ссылке.

Россия "заплатит" за теракт на Каховской ГЭС

– Реджеп Эрдоган поговорил вчера с Владимиром Зеленским, а затем поговорил с Владимиром Путиным. В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган отметил важность беспристрастного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, а также предложили "заморозить конфликт". Это вся жесткая реакция?

Да, это вся "жесткая" реакция. Мы уже неоднократно об этом говорили. Украина в этой войне доведет все до конца своей субъектностью и не позволит повторить 2014 год. Мы тогда приняли эту концепцию, начали играть в эту игру. Сегодня этого не будет.

Нет никакого "конфликта" или "кризиса" – есть полноценная неспровоцированная война, которая является нарушением международного права и должна получить очевидные юридические последствия для страны-агрессора. Есть единственная страна-агрессор, с которой не нужно разговаривать, договариваться.

Кроме того, нет никакого "урегулирования", потому что нечего "урегулировать". У нас есть агрессия, четко описанная в международном праве. Для того чтобы она завершилась, страна-агрессор должна полностью выйти за пределы территории Украины. В частности, из Крыма, который добровольно отдали в 2014 году для того, чтобы получить "стабильный исторический мир".

Уже на Донбассе были определенные действия и попытки защитить территорию Украины, но Крым отдали добровольно. Безусловно, это была ошибка. Сегодня не будет никакого "урегулирования", есть первый пункт "формулы мира": Россия выходит и тогда юридически разговариваем. Других вариантов точно не будет.

Не нужно играть в игры и принимать во внимание риторику типа "замораживания конфликта" или "НАТО начало войну". Есть конкретная юридическая составляющая этой войны: неспровоцированная агрессия и страна-агрессор должна проиграть и понести физическую, юридическую ответственность. Будем продвигаться в этом направлении.

Мы еще неоднократно будем слушать, как будет выходить какой-то субъект – Дмитрий Песков – и якобы будет говорить Владимир Путин хочет достичь целей "СВО" может и не военным путем. Такие странные предложения выглядят интеллектуально ничтожно – "остановимся, зафиксируем статус-кво, чтобы Россия пришла в себя, накопила оружие и потом дорезала".

Я хочу, чтобы нам перестали говорить об "урегулировании". Когда страны выходят и говорят о немедленном остановке огня, то должны сказать другую фразу для нас, а мы решим, устраивает ли нас. Они должны сказать: "Мы считаем, что Украина должна немедленно опуститься на колени, подставить себя под ножи России и таким образом зафиксируем статус-кво".

Надо, чтобы они нам так говорили: вместо слова "урегулирование" – "встаньте на колени, чтобы Россия вас добила, проиграйте войну, где владеете инициативой и увеличиваете интенсивность наступательных действий и т.д., сохраните лицо Путину".

Это и есть их "урегулирование конфликта", потому что на самом деле его нет, когда идет масштабная европейская война. В этой войне ты либо выиграешь, либо проигрываешь. Это классическая окопная война с большим количеством техники, мобилизованных и т.п.

Субъектом, который будет принимать все решения, является исключительно Украина, где 96% людей говорят, что в этой войне мы должны дойти до справедливого финала и забрать у России все долги за то огромное количество преступлений и убийств, в том числе за теракт на Каховской ГЭС.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

– Есть ли у нас решение проблемы, которую Россия создала подрывом Каховской ГЭС? Можем ли мы уменьшить влияние этой катастрофы на Украину?

Мы стараемся снизить влияние. Для того чтобы получали воду населенные пункты сверху – Кривой Рог, Никополь, Марганец и другие – делаются отдельные водопроводы. Проводится эвакуация людей. Безусловно многие населенные пункты будут полностью уничтожены и придется фактически с нуля их перестраивать. Есть некоторые риски для водного горизонта Херсона.

Мы понимаем, что на время потеряем возможность частично использовать для сельского хозяйства Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.

Мы все это анализируем, предпринимаем определенные меры и обсуждаем с нашими партнерами, что мы можем сделать, чтобы свести к минимуму катастрофические последствия для экологии региона. Посмотрите, сколько погибло животных, сколько подтоплено мест, где хранились удобрения, которые пойдут в русло Днепра и дальше в Черное море.

Страшные кадры после подрыва Каховской ГЭС 6 июня: смотрите видео

Ищем решение, думаем над этим, будут использоваться определенные предохранители и т.д. Вообще, это катастрофа, которая будет иметь отсроченные последствия десятилетиями.

Россия уже понимает, что не будет в Запорожской, Херсонской областях, Крыму, Донецке и Луганске. Она хочет все уничтожить, выжечь всю землю. Россия хочет уничтожить многие населенные пункты: либо разрушить их артиллерией, либо затопить.

Россияне делают это сознательно. Это все преступления. Подрыв ГЭС – это использование неселективного оружия, которое приравнивается по влиянию на гражданское население и инфраструктуру к тактическому ядерному оружию. Это нарушение дополнительного протокола 1 Женевской конвенции 1977 года.

Неселективное оружие Оружие, которое не различает цели, когда его используют. Оно может повредить все вокруг без учета того, что это могут быть безобидные люди или объекты гражданской инфраструктуры.



Применение неселективного оружия нарушает международные гуманитарные законы, такие как Женевские конвенции, пытающиеся ограничить использование оружия, которое может нанести непропорциональный ущерб гражданскому населению.

Россия сознательно пошла на использование оружия массового поражения локального типа для уничтожения гражданской инфраструктуры и населения. А это ордер Международного уголовного суда. Мы уже сегодня должны услышать заявление от МУС, что открыто соответствующее производство.

Здесь даже не нужно говорить о проведении расследования на территории, временно контролируемой ФСБ России. Это как миротворческая миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Такое расследование – это фикция, а предложение провести его – обнуление международного права как концепции.

Дождемся освобождения этих территорий и предоставим дополнительные свидетельства о том, что происходило, если это кому-нибудь будет необходимо. Однако сегодня должны получить ордер МУС за геноцидное преступление такого типа.

Может ли враг разрушить Киевскую ГЭС

– Россия грозится ударить по Киевской ГЭС. Насколько это реально, какие могут быть последствия, потому что мы понимаем, что невозможно уничтожить ГЭС ракетами?

Уничтожить, скажем так, внешним воздействием невозможно. Необходим внутренний подрыв. Впрочем, Вооруженные Силы достаточно доказали эффективность с точки зрения ПВО, в частности, что могут контролировать пространство над Киевским водохранилищем.

От россиян можно ожидать чего угодно, но не нужно увлекаться апокалиптическими сценариями и держать себя в таком состоянии. Да, ВСУ и Воздушные силы понимают имеющиеся риски. Киев атакуют практически каждую ночь: и крылатые ракеты, и баллистика, и гиперзвук, и дроны постоянно. Однако силы ПВО достаточно эффективны, поэтому оцениваем все риски.

Не забывайте, что у нас есть Запорожская АЭС. Там все же изменился контур наполнения бассейнов водой, которая затем уходит в охлаждающий контур ЗАЭС. За этим тоже внимательно следим.

Россияне бессознательны относительно происходящего. С интеллектуальной точки зрения уровень сегодняшней российской элиты очень низок. Потому они не понимают последствий того, что делают. Или, напротив, понимают, поэтому максимально жестко уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Однако некоторые предохранители есть и у ВСУ, и у ПВО Украины относительно того, чтобы хранить в неприкосновенности критические объекты. Не только киевские, в частности, Киевское водохранилище. В общем мы более-менее удержали контроль над критической энергетической инфраструктурой по стране.

Оккупанты дважды ударили по аммиакопроводу в Харьковской области

– Вместе с подрывом в Каховской ГЭС был еще и удар по аммиакопроводу в Харьковской области. Какие там последствия?

Последствия тоже есть. Там был не один, а два удара по аммиакопроводу. Это вообще выходит на попытку использования химического оружия. Опять же мы говорим о нарушении соответствующих конвенций. Ожидаем определенную реакцию мира.

Обратите внимание! Российские оккупанты 5 и 6 июня атаковали аммиакопровод возле Масютовки в Харьковской области. В общей сложности было зафиксировано 6 прилетов вблизи помповой станции. К счастью, ситуация в районе обстрела контролируется.

Антониу Гутерриш (Генеральный секретарь ООН – 24 Канал) постоянно говорит, мол, запускаем аммиакопровод, минеральное удобрение очень важно. Там в Амстердаме или Роттердаме много было российского арестованного минудобрения.

Россияне же откровенно плюют миру в лицо. Атакуют сознательно элемент очень опасной инфраструктуры – аммиакопровод. Это негатив огромный. Есть видео, где видны последствия. Это очень опасно для людей. Однако мир делает вид, что не знает, что там происходит.

Впрочем, об этом нужно постоянно говорить, и мы об этом делаем. Говорим о том, что Россия использует любые инструменты именно террористического типа. Подрыв ГЭС – террористический инструмент. Удар по фрагменту Купянского аммиакопровода – сознательный террористический элемент. Крылатая или баллистическая ракета, залетающая в гражданскую инфраструктуру по центру города – это тоже террористический компонент.

У России сегодня нет военных компонентов, а только террористические. Гутерриш должен вместо дня русского языка начинать дискуссии, не нужно ли юридически назвать Россию страной-террористкой. Даже не спонсором терроризма, а именно террористом.

Ведь решение об атаке на те или иные критические объекты принимается военно-политическим руководством России. То есть государство Россия принимает решение взрывать ГЭС, наносить удары по аммиакопроводу или гражданскому населению в центрах крупных городов Украины.

Сегодня единственная возможность все-таки отбелить репутацию международных институций – признать Россию страной-террористкой. Даже несмотря на то, что кому-то не хочется разрывать отношения с Россией, или некоторые лоббисты страны-агрессора до сих пор, находясь в наблюдательных советах сырьевых компаний России, получают огромные средства, а коррупционные деньги России в увеличенном объеме гуляют сегодня по ряду стран.

Действия ВСУ на фронте будут эффектными

– В российских телеграм-каналах пишут, что контрнаступление ВСУ уже началось. Однако нас предупреждали, что может быть такая провокация, потому что у россиян много заготовленных видео. Что сейчас происходит на украинских фронтах?

Это оборонно-наступательные действия с элементами тестирования оборонных линий России с увеличением интенсивности обстрелов тыловой транспортно-логистической инфраструктуры страны-агрессора.

ВСУ ведут себя по-другому – будет меньше разговоров, а больше действий. И безусловно это все будет видно, потому что мы в прямом эфире всю войну практически даем. С определенными ограничениями, конечно, в отличие от России.



Украинские защитники / Генштаб

У нас должна возникать саркастическая ирония от того, что говорят в российских пабликах или в российском минобороны. Они Leopard "уничтожили" под видом тракторов или комбайнов John Deere. Это фантастично.

Пусть они себя пугают и создают определенное информационное пространство у себя в стране. Это такое максимально паническое пространство. Давайте им не помогать. Не будем вступать с ними в дискуссию, в этом нет смысла. Не с кем разговаривать, в частности в рамках переговорных процессов.

Генштаб и Ставка Верховного главнокомандующего утвердили четкие решения. Президент Владимир Зеленский четко сказал, что определенные решения на Ставке уже утверждены – куда, как, когда и кто будет двигаться.

Это все отслеживается. Сегодня наши Минобороны и Генштаб четко удерживают информационную ситуацию под контролем. Это будет выглядеть достаточно эффектно и даже эффективно. Мы будем полностью удовлетворены тем, как продвигаются наши ребята вперед.

Единственное, что нужно помнить – это война. Это не о каких-то там "ивентах", одновременных масштабных или немасштабных действиях. Это трагедия. Единственное, что сегодня меня огорчает – непонимание нашими партнерами, что каждый день, пока мы разговариваем, нужны ли нам ATACMS, гибнет определенное количество красивых и мужественных людей.

Не говорим о россиянах. Там нет красивых и мужественных. Посмотрите, каких героев они сделали в этой войне. Варварство полное. Берут человека из зоны, который отсидел или имеет срок 19 лет за убийство семьи, потом приходит сюда убивать гражданское население. Погибает здесь – его убивают, отвозят в Россию и говорят, что он якобы герой.

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Вы понимаете, что такое российская история? Если вернемся в эту историю, нужно будет провести обязательно ревизию всех этих фамилий героев, которые Россия и в советское время навязывала нам с вами. Надо будет провести ревизию, потому что в России все искажают. Самых мерзких они делают потом героями, которым вы должны говорить "спасибо".

С одной стороны, эта война позволит миру, если он это захочет, избавиться от излишней ничтожности. Например, когда вы не делаете работу, прописанную у вас в функционале – как у Международного Красного Креста. А с другой стороны, она позволит еще раз посмотреть на прошлое человечества, чтобы мы поняли, что такое империи такого типа как Россия.

Может ли НАТО отправить свои войска в Украину

– The Guardian пишет о том, что страны-члены НАТО могут отправить войска в Украину, если на саммите Альянса Украина не получит гарантий членства в НАТО и гарантий на переходный период. Украинцы, наблюдавшие за действиями Альянса в течение полутора лет, мало в это верят.

У нас есть очень простой предохранитель – верим только в Украину. Единственное, что мы хотим получить от наших партнеров – быстрые решения. Чтобы меньше бюрократии и всех этих страхов. Дайте весь объем оружия.

Не будет никакой живой силы, потому что такого героизма, который сегодня демонстрирует Украина, вряд ли мы можем ожидать от других стран, которые зайдут на территорию Украины. Ведь для нас это наша земля, наши семьи, наши дома, которые уничтожают пришедшие в Украину варвары. Мы защищаем свое, и у нас совсем другая мотивация.

Однако для меня удивительно немного другое. Не надо эти слова: мы зайдем, мы что-нибудь будем делать, это обязательно. Мне кажется, на Западе сегодня нужно вести несколько иную дискуссию.

Они говорят, что имеют ряд вооружений, перевооружаются и отдают в Украину что-нибудь старое, а у себя ставят Patriot, берут F-16, F-18, F-35. Следовательно, будут сегодня мощные армии. Однако в это время Украине не хватает оружия, которое ведет непосредственно войну.

У меня вопрос: а вам зачем оружие, что вы с ним будете делать? Если по пессимистическому прогнозу Украина проиграет войну, вы будете воевать так же, как Украина на своей земле? Нет. Если Украина выиграет, с кем вы собираетесь с масштабными объемами оружия воевать?

И тогда следующий вопрос: если сегодня в Европе уже есть война и в ней непосредственно участвует единственная страна, которая может воевать – Россия. Почему надо думать, что вам нужно оставить 100 танков Leopard 2 себе, а Украине предоставить 10. А не наоборот – себе 10, чтобы продолжать обучение, а Украине дать 100.

Вот об этом нужно говорить, а не о фикциях – мы зайдем, мы поможем. Надо говорить о конкретике. А давайте сконцентрируемся на том, чтобы отдать сейчас все Украине, потому что она ведет войну за свободу Европы. Это очевидно. Мы все отдадим, и для Украины этого будет достаточно.

И не надо будет говорить об открытых или закрытых дверях, контингентах, "израильском сценарии" или "урегулировании". Надо просто принять принципиальное решение, как это делает Северная Европа и страны Балтии – мы отдадим вам все.

"Исчезновение" Буданова и возможная эвакуация Белгородщины

– Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что если гражданское население Белгородской области России обратится к Украине и попросит об эвакуации, то мы можем это сделать, если собственному "царю" они не нужны.

Андрей Юсов абсолютно прав, потому что мы – другие. Мы ведь не говорим о том, что дадим возможность им здесь быть. Мы говорим, что дадим гуманитарный коридор, исходя из гуманистических намерений. Ибо мы являемся частью современной цивилизации.

Мы даем им возможность уехать в другую страну, где будет лагерь, и они смогут пересидеть время, пока будет уничтожен режим Путина, если они его не поддерживают. Это не значит, что мы признаем, что они крутые люди.

Я хочу, чтобы мы понимали: или мы современные, или мы такие же варвары. Но мы с вами не варвары. И здесь господин Юсов совершенно прав. Мы будем уничтожать все российское, что будет мешать нам выиграть войну. Абсолютно все – все, что оккупировано, всех коллаборантов.

Мне не нравятся разговоры, мол, мы будем с ними о чем-то говорить. Нет, не будем говорить. Или они сбегают с нашей территории, а затем идут на юридические процедуры. Или мы их уничтожим на оккупированных территориях. Совершенно четко и сознательно.

Украина постоянно говорит о том, что мы являемся неотъемлемой частью современной демократической цивилизации и должны вести себя соответствующим образом: абсолютно безжалостно сознательно уничтожать врагов и одновременно давать возможность людям, которые хотят убежать, сделать это и находиться в третьих странах.

– Евгений Пригожин уже говорит, мол, если высшее руководство России не примет соответствующие решения, он придет через 2 недели на Белгородщину. Если заговорили о ГУР, то хочу спросить: что с Кириллом Будановым? Раньше мы спрашивали, что с Валерием Залужным, а теперь интересует судьба Буданова.

Не "ешьте" информацию из России. С Будановым, равно как и с Залужным, все в норме. Люди работают, ежедневно общаются в рамках заседаний с президентом. Через день принимают участие непосредственно в Ставках.

Господин Буданов очень эффективно лично модерирует те или иные операции, которые сегодня ужасают Россию. Россияне, если они не могут что-то сделать с эффективными менеджерами – с тем же Залужным или Будановым – продолжают думать, что в современном информационном мире можно вбрасывать какие-то дикие фейки и на них кто-то должен реагировать.

Поэтому с саркастической иронией относимся ко всему, что говорят россияне. Не реагируем, не обращаем внимания. И вообще надо уже забыть, что у них есть какие-то инсайды. Нет сегодня инсайда у россиян. Но есть важный нюанс – я вернусь к Белгороду.

Во-первых, белгородцы не думают – у них недостаточно для этого ресурса. Во-вторых, то, что делает Пригожин – это не про то, что он куда-то зайдет и будет контролировать. Он подчеркивает, что Россия сегодня очень постепенно превращается в так называемое failed state – "несостоятельное государство".

Россия не контролирует внешние границы, она частично уже не контролирует территории, в частности такие крупные как Белгородская область. И если туда придет Пригожин и будет контролировать эту территорию, это означает, что ее контролирует не государство.

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В-третьих, Россия как государство потеряла монополию на насилие. Сегодня монополия есть не только у Пригожина, но и у ряда других негосударственных группировок. В частности, у таких партизанских, как РДК и легион "Свобода России". Все это говорит, что постепенно Россия теряет свою государственность.

Эти теракты также свидетельствуют о том, что Россия и своей паничности, теряет государственность и ищет возможность через теракты проявить свое манифестное нутро. То есть сказать: "бойтесь нас, потому что мы все еще есть".

Когда ты загоняешь крысу куда-то, то она уже совершенно бессознательно делает какие-то ужасные вещи. Сегодня мы это видим. Российская государственность под названием "крыса" демонстрирует свое подлинное нутро, атакуя те или иные гражданские объекты.

Следовательно, Пригожин совершенно осознает, что Россия как институция распадается и не контролирует определенные процессы. Там будет ускоряться распад государства. Тогда Путин будет терять окончательные инструменты влияния на государственность.

И тогда появится Пригожин и другие и начнут внутреннюю войну за перераспределение влияний и формирование новой элиты. Это мы с вами увидим уже скоро.