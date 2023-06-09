Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на Востоке продолжаются тяжелые бои.

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Украинские бойцы ведут активные боевые действия на нескольких участках

По всем направлениям враг наносит авиационные удары и совершает артиллерийские и минометные обстрелы.

Впрочем, врагу не удается достичь своих целей. Наши защитники отбивают атаки,

– заявила Маляр.

Она сообщила, что на Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Кроме того, противник предпринимает попытки атаковать, но ему не удается.

"Сейчас наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления", – добавила заместитель главы Минобороны.

На Юге, в частности, на Запорожском направлении – противник ведет оборонительные действия. Там, как рассказала Маляр, продолжаются позиционные бои.

Силы обороны перешли в наступление на Бахмутском направлении