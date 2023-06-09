Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на Востоке продолжаются тяжелые бои.
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Украинские бойцы ведут активные боевые действия на нескольких участках
По всем направлениям враг наносит авиационные удары и совершает артиллерийские и минометные обстрелы.
Впрочем, врагу не удается достичь своих целей. Наши защитники отбивают атаки,
– заявила Маляр.
Она сообщила, что на Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Кроме того, противник предпринимает попытки атаковать, но ему не удается.
"Сейчас наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления", – добавила заместитель главы Минобороны.
На Юге, в частности, на Запорожском направлении – противник ведет оборонительные действия. Там, как рассказала Маляр, продолжаются позиционные бои.
Силы обороны перешли в наступление на Бахмутском направлении
- Анна Маляр 7 июня сообщила, что на Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление. Она информировала о продвижении наших войск на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров.
- Силам обороны удалось занять несколько господствующих высот на подступах к Бахмуту. Количество господствующих высот, занимаемых нашими военными, только увеличивается.
- Маляр отметила, что украинским военным удалось взять Бахмут в полуокружение.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 9 июня сообщил, что на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении украинским военным удалось продвинуться на 1200 метров. По его словам, украинские силы контратакуют и проводят штурмовые действия.
- В то же время Череватый подчеркнул, что враг оказывает мощное сопротивление огням. Впрочем, ВСУ поражают врага во время боеприкосновений, которых насчитали сразу 15. Наши бойцы обезвредили более 200 захватчиков и немало техники.