Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Сході тривають важкі бої.

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Українські бійці ведуть активні бойові дії на кількох ділянках

На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли.

Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки,

– заявила Маляр.

Вона повідомила, що на Бахмутському напрямку ворог стягує резерви та намагається утримати займані позиції. Крім того, противник робить спроби атакувати, але йому не вдається.

"Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку", – додала заступниця глави Міноборони.

На Півдні, зокрема на Запорізькому напрямку – противник веде оборонні дії. Там, як розповіла Маляр, тривають позиційні бої.

Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку