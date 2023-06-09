Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Сході тривають важкі бої.
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Українські бійці ведуть активні бойові дії на кількох ділянках
На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли.
Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки,
– заявила Маляр.
Вона повідомила, що на Бахмутському напрямку ворог стягує резерви та намагається утримати займані позиції. Крім того, противник робить спроби атакувати, але йому не вдається.
"Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку", – додала заступниця глави Міноборони.
На Півдні, зокрема на Запорізькому напрямку – противник веде оборонні дії. Там, як розповіла Маляр, тривають позиційні бої.
Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку
- Ганна Маляр 7 червня повідомила, що на Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. Вона інформувала про просування наших військ на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів.
- Силам оборони вдалося зайняти кілька панівних висот на підступах до Бахмута. Кількість панівних висот, які займають наші військові, тільки збільшується.
- Маляр зазначила, що українським військовим вдалося взяти Бахмут у напівоточення.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 9 червня повідомив, що на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку українським військовим вдалося просунутися на 1200 метрів. За його словами, українські сили контратакують та проводять штурмові дії.
- Водночас Череватий наголосив, що ворог чинить потужний опір вогнем. Втім, ЗСУ вражають ворога під час боєзіткнень, яких нарахували одразу 15. Наші бійці знешкодили понад 200 загарбників та чимало техніки.