Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Сході України тривають важкі бої.
Дивіться також Бомба сповільненої дії: як Чорноморський флот став передвісником війни Росії з Україною
Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку
Карта боїв на Бахмутському напрямку
Росіяни наступали в районі Веселого
Карта боїв у Мар'їнці
Яка ситуація на інших ділянках фронту