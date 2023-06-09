Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Сході України тривають важкі бої.

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Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Росіяни наступають на Бахмутському напрямку

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Росіяни наступали в районі Веселого

Карта боїв у Мар'їнці

Яка ситуація на інших ділянках фронту