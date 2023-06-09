Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Сході України тривають важкі бої.

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Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Росіяни наступають на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора. Ворог не мав, успіху. Росіяни вели обстріли з артилерії, а також завдали авіаударів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Ворог обстріляв населені пункти з артилерії.

Росіяни наступали в районі Веселого

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Ворог завдав авіаційних ударів, а також здійснив артилерійські обстріли. Мапа боїв в районі Авдіївки

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник зазнав втрат. Ворог з артилерії обстріляв Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

Карта боїв у Мар'їнці

Яка ситуація на інших ділянках фронту