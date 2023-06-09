Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Востоке Украины продолжаются тяжелые бои.
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За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.
Россияне наступают на Бахмутском направлении
Карта боев на Бахмутском направлении
Россияне наступали в районе Веселого
Карта боев в Марьинке
Какая ситуация на других участках фронта