Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Востоке Украины продолжаются тяжелые бои.

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За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.

Россияне наступают на Бахмутском направлении

Карта боев на Бахмутском направлении

Россияне наступали в районе Веселого

Карта боев в Марьинке

Какая ситуация на других участках фронта