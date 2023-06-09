После распада СССР встал вопрос о разделе всего имущества красной империи и этот процесс в большинстве своем был безболезненным. Действовал следующий принцип – что осталось на территории бывшей советской республики, то ей и положено. Однако с Черноморским флотом все получилось гораздо сложнее.

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28 лет назад в Сочи президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин подписали договор о разделе Черноморского флота, который уменьшил напряжение между странами, но заложил для Украины бомбу замедленного действия, которая взорвалась в 2014 году.

Как Украина ушла от войны после распада СССР, могла ли наша страна полностью взять под свой контроль Черноморский флот и как Россия планировала оккупацию Крыма еще в 90-х годах – читайте в материале 24 Канала.

Мучительное разделение флота на фоне неоколониальных войн России

Если вы считаете, что все войны современной России против других государств – исключительно дело рук Путина, то у нас для вас плохие новости. Если перефразировать известное изречение на новый лад, то можно образно сказать, что Россия вышла из СССР, но СССР из России – нет. Москва осталась с теми же империалистскими идеями и устремлениями, которые начала реализовывать сразу же после развала красной империи.

Первыми от империалистских амбиций России после распада СССР пострадали Грузия и Молдова. Москва, пользуясь уже знакомой нам тактикой гибридной войны, сделала все для того, чтобы "привязать" к себе эти страны без их полного захвата.

Наличие оккупированных территорий, таких как Приднестровье в Молдове или Абхазия и Южная Осетия в Грузии, существенно усложняет евроатлантическую интеграцию и это мы знаем, к сожалению, на собственном примере.

То есть Россия и не переставала быть захватническим государством. Следующим объектом экспансии вполне могла бы стать Украина и повод был. И даже не один.

Начнём с начала. Бывшие республики выходили из состава СССР в тех пределах, в которых были до этого. Соответственно, советское имущество на этой территории переходило в собственность государств, восстановивших свою независимость. Это касалось как инфраструктуры, так и военной техники, оружия и боеприпасов.

Украина после краха "красной империи" получила самый большой после России арсенал со времен СССР. И причина этого не в том, что в Москве хотели иметь "сильную УССР", а лишь потому, что советское руководство готовилось к новой войне в Европе. И как во Второй мировой войне, Украина должна стать советским тылом.

Но новая война не началась, а весь арсенал перешел Украине. Россия с этим согласилась. Но сам вопрос флота стал камнем преткновения, ведь по логике тогдашнего разделения, Черноморский флот СССР должен стать флотом Украины, поскольку все пункты базирования были на территории нашей страны. Когда в 1991 году Киев заявил о подчинении себе всей армии на нашей территории, Москва сначала не возражала.



Что осталось Украине после ухода из СССР / Инфографика Армия.Inform

Однако впоследствии в Москве передумали и решили, что не хотят просто отдавать мощный флот Украине. Более того, даже вспомнили о том, как Крым перешел в состав нашего государства в 1954 году.

Российский Верховный Совет в 1992 году решил отменить решение якобы Хрущева, а на самом деле Верховного Совета СССР по вхождению Крыма в состав УССР. То есть уже тогда Кремль впервые высказал претензии на полуостров.

В шаге от войны с Россией: боевые столкновения в 1992 году

5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о подчинении Черноморского флота нашему государству, а два дня спустя такой же указ подписал и Борис Ельцин. Правда, о подчинении ЧФ стране-террористу. Однако обоим пришлось отозвать свои приказы, а напряжение вокруг флота не утихало.

И речь не только о политическом напряжении, но и о непосредственных боевых столкновениях. К примеру, 9 июля 1992 года военная комендатура Севастопольского гарнизона Черноморского флота приняла присягу на верность Украине. Это не был первый случай присяги частей флота на верность нашему государству, но Севастопольский гарнизон – это главный пункт управления флота. В ответ на это российские десантно-штурмовые войска уже на следующий день захватили комендатуру.

Обратите внимание! 21 июля того же года ситуация обострилась еще больше. Со стороны россиян было большое давление на всех, кто присягнул на верность Украине, поэтому экипаж сторожевого корабля СКР-112 под руководством капитан-лейтенанта Сергея Настенко совершил незаурядный подвиг.



Судно покинуло место базирования в Крыму и отправилось в Одессу. Однако россияне попытались помешать – вслед за ними россияне отправили суда и истребитель. Из Одессы отправились украинские пограничные корабли, а с аэродрома Бельбек взлетел наш истребитель. Со стороны россиян были выстрелы впереди украинского корабля, чтобы тот остановился, едва не завязался воздушный бой. Продолжались переговоры между украинской и российской сторонами. Эта эпопея продолжалась почти 10 часов, но СКР-112 под государственным флагом успешно добрался до Одессы.



Судно СКР-112/фото wikipedia.org

Сейчас о подобном поступке моряков говорили бы все, а экипаж корабля и его командир стали бы героями. Однако это были другие времена. Судно через несколько лет разобрали на утиль. А предложения о присвоении звания Героя Украины Сергею Настенко так и остались предложениями.



Сергей Настенко / Фото bintel.com.ua

И все же обострения конфликта удалось избежать. И причина здесь не так очевидна – войны не хотел никто. Ни Киев, ни Москва. С Украиной все понятно, потому что мы миролюбивый народ. А как насчет россиян?

Украина была слишком сильным соперником тогдашней России. Тот арсенал и оставшаяся у нас после распада СССР военная мощь могла серьезно конкурировать с возможностями России.

Также тогдашний вождь Ельцин пытался изображать из себя демократа и поддерживать прозападный курс.

И, конечно, чуть ли не главное – ядерное оружие. Наше государство располагало серьезным арсеналом оружия массового поражения, хотя к тому времени его часть уже была передана России в соответствии со взятыми Киевом на себя обязательствами и так называемой "доктрины Павлычко" – положение о неядерном статусе Украины, заложенное в Декларацию о государственном суверенитете.

3 сентября 1993 года в Массандре возле Ялты встретились украинская и российская делегации, которые возглавляли Леонид Кравчук и Борис Ельцин соответственно. Там же было заключено соглашение, предусматривавшее покупку Россией украинской части флота. Существенного влияния на ситуацию она не имела никакого, а вот политическое – да.

К примеру, Ельцин использовал это соглашение о покупке Черноморского флота как крупную победу на фоне выборов в Верховный совет России, а Кравчук наоборот потерял поддержку патриотических кругов и в следующем году проиграл президентские выборы.



Кравчук и Ельцин на пресс-конференции по итогам переговоров в Массандре / фото рос СМИ

Бомба замедленного действия: как раздел флота изменил планы россиян в отношении Украины

Общее напряжение вокруг Черноморского флота и Крымского полуострова продолжалось почти 3 года. Еще одним конфликтом стало столкновение украинских пехотинцев с российской береговой охраной. В результате этого трое россиян пострадали. Россия тогда обвинила Украину в намерении полностью присвоить Черноморский флот и запустила, как ни странно, кампанию по выдаче российских паспортов жителям Крыма. Так Кремль инициировал попытку оккупации полуострова.

А на следующий год так называемый президент Крыма Юрий Мешков, известный своими пророссийскими взглядами, просил Россию включить территорию полуострова в свой состав. Наверное, стоит упомянуть и тот факт, что баллотировался на свой пост в 1994 году от блока "Россия".



Юрий Мешков / фото "Радио Свобода"

Для стабилизации ситуации центральным властям пришлось перебросить в Крым бойцов нацгвардии, оружие и технику. Парламент отменил конституцию Крыма и принял закон об Автономной Республике, лишивший Мешкова статус президента.

Но вот Москве было не до Крыма, ведь тогда была в разгаре Первая Чеченская война, в которой россияне терпели поражение. Это один из ключевых моментов, который спас нас от войны тогда и остановил операцию россиян по оккупации Крыма. На уровне с той же притворной демократией и прозападным курсом.

Ситуацию в Крыму стабилизировали, но Черноморский флот остался спорным. Поэтому 9 июня президент Леонид Кравчук полетел в Сочи, где договаривался с Борисом Ельциным о разделе. По результатам переговоров, Украина получила только 18,3% кораблей всего флота. Остальные оставались за Россией. И это не самая большая проблема.



Кучма и Ельцин в Сочи / фото росСМИ

Соглашения от 9 июня 1995 и 28 мая 1997 заложили для Украины бомбу замедленного действия – наше государство разрешило размещение российского флота на своей территории, на военно-морских базах и аэродромах в АР Крым.

Вдумайтесь только – до 25 000 российских военных, 272 корабля, из которых 32 – боевые, 22 самолета, броневики и артиллерия россиян на территории Украины. Вот она – та же бомба.

Сначала размещение российских войск на территории Украины было согласовано до 2017 года, а затем случились печально известные Харьковские соглашения, которые продлили их еще на 25 лет – до 2042 года.



Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписывают Харьковское соглашение / фото Макса Левин

И Россия решила действовать. Уже не требовалось проводить военные операции. Наша страна оказалась в ловушке. К примеру, вспомним 2008 год. Тот же саммит НАТО в Бухаресте, где Украина и Грузия не получили План действий для членства. И как вы думаете почему?

Обе страны находились в зоне российских интересов, в которую газозависимые европейские лидеры, такие как Ангела Меркель, не хотели вмешиваться. Что касается Грузии, то очевидный вопрос Абхазии и Южной Осетии – территориальная проблема, в которой замешана Россия. Нужно ли это было Альянсу? Конечно, нет.

А как насчет Украины Устав НАТО четко запрещает размещение войск третьих государств на территории Североатлантического союза. То есть это означает, что если бы Альянс дал зеленый свет на старт интеграции нашей страны, то Киев должен денонсировать соглашения с Россией о размещении Черноморского флота в АР Крым.



И опять же, зона интересов Кремля, в которую Запад вмешиваться не хотел, особенно канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Николя Саркози.

То есть размещение российских войск на территории Украины привело к тому, что мы попали в ловушку – развернуться от России нельзя, потому что она будет действовать быстро. Конечно, войска перебрасывать не надо. Они уже в Украине.

Осталось только ждать удобного момента, чтобы действовать и реализовать план до конца. И вот этот момент настал. Во времена президентства Виктора Януковича министр обороны Украины Павел Лебедев был россиянином. Такая же история с Игорем Калининым и Александром Якименко, занимавшим должности главы СБУ. Представлять, в каком состоянии была наша обороноспособность в 2014 году не нужно, мы это все увидели.

Вот и удобный момент. Украинцы продемонстрировали свое желание жить вместе с Европой, россияне в госструктурах если не сделали все для подрыва нацбезопасности, то как минимум послужили информаторами для Кремля, в стране кризис после бегства действующего руководства. Тогда Россия и начала кампанию по захвату Крыма под лозунгами "нас там нет". "Зеленые человечки" и российские военные из Черноморского флота захватили украинские военные объекты, часть перешла на сторону врага, другие демонстрировали патриотизм и мужество. Результат этих событий мы с вами знаем.

Соответственно, аннексия Крыма привела к тому, что соглашение о Черноморском флоте уже никому не было нужно. Россияне денонсировали все соглашения в одностороннем порядке. Зачем террористам разрешение, если они захватили всю территорию?

Подготовка к вторжению и пополнению подводного флота: какова судьба ЧФ во время войны

После оккупации Крыма россияне получили карт-бланш. Поскольку все соглашения о порядке размещения российского флота на территории Украины фактически утратили силу, страна-террорист начала нарушать все условия договоренностей. К примеру, модернизация баз и воинских частей могла происходить только по согласованию украинской стороны. После того как Россия аннексировала Крым, она приступила к незаконным процессам усиления флота и его модернизации.

Параллельно с этим российские агентурные сети пытались провести в городах Востока и Юга Украины так называемую "русскую весну", которая провалилась во всех регионах, кроме Донетчины и Луганщины. Однако если бы план россиян сработал, еще в 2014 году они получили бы сухопутный коридор в Крым и полный контроль над Азовским морем. Этого не произошло, но началась война на Донбассе.

24 февраля 2022 российско-украинская гибридная война перешла в полномасштабный военный конфликт. Российское вторжение – самая кровавая война в Европе со времен Второй мировой войны, и Черноморский флот играет здесь одну из ключевых ролей.

В первый день вторжения флагман флота крейсер "Москва" и судно "Василий Быков" начали штурм острова Змеиный. Тогда "Москва" была послана украинским пограничником по всему известному направлению, однако, к сожалению, россияне захватили остров.



Крейсер "Москва" на пути ко дну / Фото oryxspioenkop.com

Также активность российского флота привела к тому, что украинские порты стали заблокированными, а экспорт аграрной продукции невозможен. Это могло привести к серьезному продовольственному кризису, которого удалось избежать после достижения так называемых "зерновых соглашений" по экспорту украинской агропродукции.

И, конечно, ракетные обстрелы. Боевые корабли россиян являются носителями крылатых ракет "Калибр", которыми страна-террорист постоянно обстреливает наше государство. Один из самых кровавых случаев применения этого оружия – удар по центру Винницы 14 июля 2022 года, который унес 27 жизней, 8 человек пропали без вести и еще более 200 человек пострадали.

Украина ведет с Россией неравное морское сражение, но уже имеет немало побед. Первым крупным достижением Военно-морских сил Украины стало потопление десантного корабля "Саратов" в марте 2022 близ Бердянска. Едва ли не самым знаковым событием стало потопление крейсера "Москва" в апреле 2022 года. Тогда флагман российкого флота превратился в подводный корабль благодаря двум ракетам "Нептун". Вслед за "Москвой" в июне отправился и "Василий Бех". Кроме того, много кораблей удалось повредить.

И чего еще стоит позор российской дизель-электрической подлодки проекта 877В "Алроса". Это судно 8 лет находилось в ремонте и для того чтобы усилить огневую мощь в Черном море, россияне досрочно решили вывести его в море.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, из-за незавершенного цикла работ эта подводная лодка так и не запустила ни одной ракеты и большинство времени проводит в пунктах базирования, а не в море. Однако в СМИ есть версия, что теракт в Виннице вызвал именно запуск ракет из "Алросы".

Успешные удары ВСУ по российским судам привели к тому, что флот россиян флотом больше не назовешь. Это скорее флотилия, ведь теперь у нее нет флагмана и постоянного места базирования. После атаки на бухту в Севастополе, в конце октября прошлого года россияне постоянно перемещают свои корабли.

Более того, по данным Института изучения войны, значительную часть флотилии россияне перемещают в Новороссийск – черноморское побережье страны-террориста. Это связано как с логистическими проблемами, так и страхом атак морскими дронами.

Однако не все корабли перемещают туда. Во временно оккупированном Крыму до сих пор остаются суда, в том числе ракетоносители, которыми россияне могут атаковать в любой момент.

"А что если бы…" не работает: каким должно быть будущее российского флота

Какова мораль всей истории Черноморского флота? Мы можем долго размышлять о том, а если бы украинские власти действовали более решительно и делали все для полного контроля над флотом или не позволили бы его размещение на нашей территории. Также можно дискутировать о том, привели бы более решительные действия к войне с Россией еще тогда или нет. Условный способ не работает, поэтому представлять невозможные сценарии не стоит.

Однако надо понять самое важное, что вся история с разделением Черноморского флота – ошибка, которая имеет тяжелые последствия. Поэтому мы должны усвоить этот урок. Но проблема разделения флота была системной, в том числе и из-за нестабильности Крыма. Все это должны учесть и мы, и последующие поколения.

Да, сейчас сложно представить, что после нашей победы мы позволили бы подобное, но история иногда имеет способность повторяться, поэтому этот урок Украина должна усвоить настолько хорошо, чтобы эта часть не повторилась никогда. Это во-первых.

А во-вторых, какое же будущее ждет российскую флотилию? Поскольку война продолжается, то, наверное, стоит думать о том, что ждет остатки флотилии, если что-то останется.

Наиболее выгодным для Украины вариантом будет запрет россиянам размещали военные корабли в Черном и Азовском морях после нашей победы. Отсутствие вражеского флота будет являться весомым ключом безопасности в регионе.

Кроме того, Украина может восстановить историческую справедливость и то, что останется от флота к моменту нашей победы, может перейти нашему государству как компенсация от России. Однако здесь уже вопрос о целесообразности такой "репарации".

Не менее важно и то, что после победы наша страна точно возьмет курс на НАТО. И если такой же курс возьмет Грузия, тогда 5 из 6 черноморских стран будут членами Альянса и это море фактически станет внутренним морем НАТО.

И это тоже вариант для усиления безопасности, даже если российский флот продолжит свое существование и будет находиться в Новороссийске. В любом случае, после деоккупации Крыма российский флот на полуострове больше не будет существовать.