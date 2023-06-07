Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона також наголосила, що ЗСУ продовжують свій рух і на флангах навколо Бахмута.

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Маляр розповіла про успіхи ЗСУ біля Бахмута

Маляр зазначила, що українським військовим вдалося взяти Бахмут у напівоточення. Вона підкреслила, що наші солдати щодня займають нові панівні висоти навколо міста.

Зараз збільшується ця кількість панівних висот, які займають наші військові, і дійсно відбувається просування, – зауважила заступниця.

Однак вона наголосила, що просування наразі відбувається складно, адже російські загарбники стягують на цей напрям свої резерви. До того ж вони намагаються укріпитися на ділянках, де ЗСУ пішли у наступ.

"Там тривають запеклі бої. Ворог має величезні втрати", – сказала Маляр.

Наостанок заступниця міністра оборони розповіла, що Сили оборони ведуть свій рух на кількох напрямках. Попри це, вона закликала до інформаційної тиші, зазначивши, що наші солдати про все повідомлять, коли виконають повністю свій план.

Яка ситуація під Бахмутом зараз