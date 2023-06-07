Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что ВСУ продолжают свое движение и на флангах вокруг Бахмута.

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Маляр рассказала об успехах ВСУ возле Бахмута

Маляр отметила, что украинским военным удалось взять Бахмут в полуокружение. Она подчеркнула, что наши солдаты каждый день занимают новые господствующие высоты вокруг города.

Сейчас увеличивается это количество господствующих высот, которые занимают наши военные, и действительно происходит продвижение, – отметила заместитель.

Однако она подчеркнула, что продвижение сейчас проходит сложно, ведь российские захватчики взимают на это направление свои резервы. К тому же, они пытаются укрепиться на участках, где ВСУ пошли в наступление.

"Там продолжаются ожесточенные бои. Враг имеет огромные потери", – сказала Маляр.

В заключение заместитель министра обороны рассказала, что Силы обороны ведут свое движение по нескольким направлениям. Несмотря на это, она призвала к информационной тишине, отметив, что наши солдаты все сообщат, когда выполнят полностью свой план.

Какая ситуация под Бахмутом сейчас