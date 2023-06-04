О потерях России на Бахмутском направлении в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал. Он отметил, что есть разные оценки потерь россиян под Бахмутом.

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Потери вынудили Россию изменить свои планы

К примеру, координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джона Кирби оценивал потери России под Бахмутом в 100 тысяч убитыми и ранеными.

Как сказал Череватый, такую оценку также озвучил президент Джо Байден в ходе встречи с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.

По словам спикера, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил несколько более консервативные оценки: 60 – 70 тысяч убитых и раненых оккупантов.

Большинство экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что более 20 тысяч потерь в любой оценке – это летальные потери непосредственно убитыми,

– сказал Череватый.

Он выразил мнение, что это консервативное и не конечное число. "Но даже эта цифра непомерна, не укладывается в какие-либо понимания", – подчеркнул спикер.

В частности, он обратил внимание на то, что Россия потеряла столь большое количество живой силы, пытаясь захватить всего лишь районный центр Бахмут и отрезок фронта вокруг города.

Череватый сравнил потери России за 10 месяцев боев за Бахмут с войной в Афганистане. Как сказал спикер, за 10 лет в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч военных.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ заявил, что правильное построение обороны и ведение в течение 10 месяцев оборонной операции заставило врага существенно поменять свои планы в первую очередь из-за того, что они понесли колоссальные потери.

Какая ситуация в Бахмуте