Следует заметить, что потери врага в Бахмуте колоссальны. В попытках взять под контроль город, русское военное руководство возложило десятки тысяч своих бойцов. Среди них и входившие в 72-ю отдельную мотострелковую бригаду.

Читайте также Не только 100 тысяч уничтоженных россиян: военный эксперт назвал еще одно достижение обороны Бахмута

72-я бригада стала на батальон "беднее"

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов. Он отметил, что нашим защитникам, по сути, удалось ликвидировать целый батальон мотострелковой бригады.

Хочу отметить, что 72-я бригада регулярных войск России лишилась физически двух рот – более 100 человек "двухсотыми" и свыше 100 человек "трехсотыми",

– подчеркнул он.

Кудряшов отметил, что "много видели военнослужащих или "Вагнера", или вооруженных сил России". Они, по словам майора, наспех бросали свои позиции если не перед началом операции, то тогда, когда могли сравнительно безопасно это сделать.

Он добавил, что во время наступательных действий 3-й ОШБр, враг перешел на второй – третий рубеж своей обороны. В то же время, по словам Кудряшова, его больше всего радует тот факт, что удалось пополнить обменный фонд.

Разведчики тоже набрали пленных