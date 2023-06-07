В среду, 7 июня, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский показал, как украинские штурмовые отряды дают отпор врагу вблизи Бахмута в Донецкой области. Собственно, на ролике видно воинов 3-й отдельной штурмовой бригады.

Смотрите также "Обожженная земля и огненные смерчи": как и почему Россия следует тактике Гитлера, Сталина и ИГИЛ

Россияне теряют позиции

Отметим, что эта ОШБ была сформирована на базе подразделения территориальной обороны полка "Азов". Не стоит сомневаться в том, что ее бойцам будет с каждым днем все больше продвигаться на Востоке и в конце концов выгнать врага.

Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом,

– написал Сырский.

ВСУ продвигают под Бахмутом: видео Сырского

Стоит сказать, что днем ранее, вечером 6 июня, экс-командир полка "Азов" Андрей Белецкий опубликовал видео командира второго штурмового отделения третьей штурмовой роты "Стича"

Слажена работа штурмовиков на М113, расчетов минометов 60 миллиметров, танков и аэроразведки. Результат: отбросили россиян на километр, закрепились на позициях,

– написал он.

Как 3-я ОШБ давала отпор оккупантам: видео Белецкого

Бахмутское направление: последнее