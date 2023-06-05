Глава государства в начале обращения выразил благодарность каждому воину, защищающему наше государство. В частности, за то, что "дали за этот день именно те новости, которые мы ожидаем". Он также похвалил воинов на Бахмутском направлении.

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Россия знает, что Украина победит

Мы видим, как истерически Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они видят это. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности на Донбассе. Спасибо за это!

– отметил он.

Отдельно он отметил в этот день боевые подразделения. Речь идет о 5-й отдельной штурмовой бригаде и 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Они умело, решительно и эффективно защищали наши позиции, уничтожали врага и продолжили движение вперед.

Украина готовится ужесточать санкции

Президент добавил, что готовятся шаги со стороны Украины, которые еще больше ограничат российский военный потенциал. Более того, каждый, кто помогает стране-агрессору, почувствует на себе "полную силу свободного мира". Речь идет о:

тех, кто помогает обходить санкции;

тех, кого Россия использует для снабжения оружием, компонентами, оборудованием.

Это общая задача мира – остановить террор. И главной предпосылкой выполнения этой задачи является остановка любых путей, по которым террористы еще пытаются получить что-то для себя. Новости – вскоре,

– подчеркнул он.

Власть закладывает основу для будущей Украины

Также 5 июня Владимир Зеленский провел длительное и очень содержательное совещание. В ходе него обсуждали трансформацию Украины, жизнь украинцев сейчас, а также после победы.

"Объективно существуют фундаментальные безопасности, экономические, энергетические, технологические и просто человеческие вопросы, требующие полных и эффективных ответов", – добавил глава государства.

От ответов на них, заметил он, будет зависеть то, каким будет наше государство и будущее украинских детей. То, какой им по наследству перейдет наша страна.

Сейчас закладываются основы для сильного, свободного, современного и приятного для жизни государства. И на это работают сейчас все, в том числе наши военные.

Кроме того, в формате правительство, ОП, СНБО в этот день обсуждали энергетическую отрасль и аграрное производство. Речь шла не только о восстановлении того, что имело наше государство, но и о развитии и расширении. Все с учетом роли Украины в продовольственной и энергетической безопасности, как Европы, так и всего мира.