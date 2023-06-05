Собственно, как заявила Маляр в эфире телемарафона, наступательные действия наших воинов проходят в рамках оборонной операции, продолжающейся еще с 24 февраля 2022 года. Она также отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.
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Где наступают наши бойцы
Чиновница также подчеркнула, что войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" совершают наступательные действия на восточном фронте.
В частности, защитники продвинулись в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Парасковеевка (от 200 метров до 1,6 километра) и в районе Ивановского и Клещиевка (от 100 до 700 метров).
Кроме того, Маляр прокомментировала интригующую карту, где красной линией обведен Бахмут. Собственно, заместитель министра объяснила, что в этом районе ведутся ожесточенные боевые действия. Таким образом, Маляр обозначила актуальный эпицентр русско-украинской войны.
Эпицентр боев / Фото с телеграммы Маляр
По флангам мы вышли на контроль господствующих высот и сейчас практически на Бахмутском направлении мы продвигаемся,
– подчеркнула Маляр.
Что известно об успехах ВСУ на фронте
- На Востоке страны украинские защитники перешли в контрнаступление, а вот на Юге – продолжаются бои местного значения. Оккупанты на этом направлении находятся в обороне.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал об удачной работе 3-й отдельной штурмовой бригады. Танки бойцов, по его словам, разнесли посадку с россиянами во время штурма позиций неприятеля на Бахмутском направлении.
- Кроме того, главарь вагнеровцев Евгений Пригожин вдруг сообщил, что на юго-западной окраине Бахмута, ранее содержавшейся его подразделения, сейчас снова находятся ВСУ. Пригожин предостерег оккупантов от дальнейших шагов Сил обороны Украины.
- Добавим, что за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 410 окупантов. Таким образом, общее количество убитых в Украине захватчиков достигло 210 350 человек.