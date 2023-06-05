Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал об удачной работе 3-й отдельной штурмовой бригады. Танки бойцов, по его словам, разнесли посадку с россиянами во время штурма позиций врага на Бахмутском направлении.

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Украинские бойцы штурмовали позиции врага на Бахмутском направлении

"Силы обороны работают", – отметил Сырский и опубликовал горячее видео с передовой.

Сырский показал, как танки 3-й отдельной штурмовой бригады разнесли посадку оккупантов: смотрите видео

Обратите внимание. Силы обороны Украины обезвредили в боях за Бахмут от 60 до 100 тысяч российских оккупантов. По меньшей мере, 20 тысяч оккупантов погибли в боях за Бахмут.

Какая ситуация на Бахмутском направлении