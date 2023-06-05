В ВСУ заявили, что российские оккупационные войска активизировали информационно-психологические операции. В частности, на российских телеграм-каналах и в соцсетях планируется массовое распространение ложной информации о боевые действия ВСУ.

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Для чего России ИПСО о контрнаступлении ВСУ

Несмотря на то, что контрнаступления нет, российские пропагандисты будут распространять ложную информацию о наступлении, его направлениях и потере украинской армии.

Для этого у оккупантов заготовлены старые видео и фотографии, показывающие подбитую технику, погибших и пленных. Также пропагандисты подготовили фейковые материалы.

Как объясняют в ВСУ, цель российской ИПСО – деморализации украинцев и введение в заблуждение сообщества, в том числе собственного населения.

Напоминаем, что правдивую информацию можно получить только в оперативных сводках Генерального штаба, структур стратегических коммуникаций и определенных официальных спикеров Сил обороны и ВС Украины,

– говорится в сообщении.

Россия придумывает, что уже "остановила контрнаступление Украины"

Российское Минобороны в ночь на 5 июня выдало очередной фейк, как это делалось по поводу якобы "уничтоженной" техники в Украине. В этот раз в Кремле утверждают, что ВСУ якобы начали контрнаступление на Южнодонецком направлении.

Оккупантам показалось широкомасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. В наступлении якобы были вовлечены шесть механизированных и два танковых батальона, а целью был прорыв русской обороны на уязвимом участке фронта.

Далее русское Минобороны не постеснялось приписать себе успехи. В России утверждают, что уже якобы остановили "контрнаступление" Украины. Традиционно оккупанты заявили, что якобы нанесли ВСУ большие потери, что также ложь.

Важно отметить, что Россия неоднократно придумывала победы на бумаге, чтобы на фоне поражений продемонстрировать внутреннему потребителю хоть какие-нибудь успехи. Если бы Россия воевала на бумаге, то уже завоевала бы весь мир.

Что о контрнаступлении говорят в Минобороны Украины