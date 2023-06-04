Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что во время контрнаступления Киеву удастся вернуть некоторые стратегически важные территории. Но какие именно – будет зависеть от действий военных.

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Джейк Салливан заявил, что успех Украины на поле боя – это "не экзамен", и США не оценивает армию Украины на основе того, сколько оружия было предоставлено Западом. То же, к чему стремятся Соединенные Штаты – это обеспечить Украине наилучшую позицию для будущего возвращения своих территорий.

Сколько именно (территорий – 24 Канал) и в каких местах – это будет зависеть от развития событий на месте, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы добьются успеха в этом контрнаступлении,

– сообщил Салливан.

Советник президента США не уверен, что действия украинских военных приведут к мирным переговорам между Украиной и страной-агрессоркой уже до конца 2023 года. Впрочем, он отметил, что успешное контрнаступление точно будет иметь "значительное влияние" на вероятные переговоры.

"Но я скажу вот что: президент Зеленский сам сказал, что эта война в конце концов завершится дипломатическим путем", – подытожил он.

Напомним, недавно Алексей Данилов заявил, что все двери для диалога с Россией закрыты, и в СНБО прописано, что Украина садиться за стол переговоров с Путиным не будет.

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