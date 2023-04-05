В интервью Алексей Резников подчеркнул, что с украинцами пытаются "максимально откровенно общаться". В то же время следует понимать, что оборонное ведомство не может раскрывать все планы.

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Враг не должен знать

В частности, говорится о планах, связанных с тайной определенной стратегической задачи. Это делают для того, чтобы российские захватчики не знали, что будет делать ВСУ. Следует понимать, что враг за всем пристально следит и пытается понять, что его ожидает.

Поэтому мы говорим: да, контрнаступление будет, его задача ослабить оборону врага, в определенных местах ее прорвать, используя современную технику. Но точные даты мы не скажем, ведь есть много факторов,

– подчеркнул Резников.

В частности, говорится о погодных условиях, состоянии той же почвы. На контрнаступление влияет ряд факторов. Поэтому, подчеркнул Резников, в Генштабе выберут оптимальное время, как это в свое время произошло, например, на Харьковском направлении.

Оккупанты готовятся к контрнаступлению в Луганской области

Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире 24 Канала рассказал о панике, поглотившей оккупантов. Они в Луганской области отчаянно строят фортификационные сооружения в ожидании контрнаступления ВСУ.

Гайдай напомнил, что несколько месяцев назад вблизи Старобельска захватчики строили уже вторую линию обороны. Там враг вырыл окопы, настроил блиндажей, капониров, зарыл тяжелую технику и тщательно заминировал дороги и лесополосы. Все с пониманием того, что обязательно их будут выкуривать оттуда.

Экс-глава ОВА отметил, что лесополосы перерыты норами. Некоторые из них достигают десятков метров. И хотя этот подход позволяет врагам укрываться от обстрелов, от контрнаступления это их не спасет.

Заметим, что в Институте по изучению войны связали ядерные угрозы Путина с контрнаступлением ВСУ. Аналитики считают, что передача Беларуси ядерного оружия и ускорение решения об интеграции в союзные государства – продолжение политики шантажа.