Россия сегодня намного уязвимее Китая, особенно с точки зрения экономических мощностей и военной силы, львиную долю которой она потратила во время преступной войны в Украине. Кремлю остается только "дразнить" США, беря в заложники американских граждан и устраивая судилища над ними по полностью сфабрикованным делам. Впрочем, Вашингтон тоже не стоит на месте и активно предпринимает попытки наказания российской верхушки за все совершенные ими преступления. 24 Канал традиционно собрал для читателей самое интересное со страниц авторитетных западных СМИ.

Интересно Путин готовит Россию к "войне, которая никогда не закончится": Guardian рассказал, что об этом свидетельствует

Китай готовится к войне

Китайский лидер Си Цзиньпин готовит Китай к войне, пишет издание Foreign Affairs, проанализировав последние речи главы Китая и действия китайских властей, направленные на усиление боеспособности своей армии.

Си произнес четыре отдельные речи, в одной из которых призвал своих генералов "решиться воевать".

В частности, Китай увеличивает оборонный бюджет на 7,2%, объявляет о планах уменьшить зависимость от иностранного продовольственного импорта и обнародовал новые законы о военной готовности, новых бомбоубежищах на побережье Тайваньского пролива и создании новых мобилизационных центров по всей стране.



Си Цзиньпин хочет больше расходов на оборону / фото Синь Хуа

Издание отмечает, что конфликт пока не неизбежен или уже определен, однако политики и бизнес-лидеры всего мира не могут позволить себе игнорировать заявления Си. Ведь если лидер Китая говорит, что готовится к войне, причин не верить ему на слово просто неразумно.

Более того, сразу оба государственных органа Китая – Всекитайское собрание народных представителей и Китайский народный политический консультативный совет сделали сигналы о намерениях Си в главном журнале Коммунистической партии Китая. Первое эссе называлось "Под руководством Си Цзиньпина, который думает об укреплении армии, мы будем победно продвигаться вперед". Второе эссе также касалось военной тематики и называлось "Цзюнь Чжэн" – слова, которые являются омонимом "военному правительству", что, вероятно, означает высший военный орган Китая – Центральную военную комиссию.

Там говорится о необходимости ускорения "модернизации национальной обороны и вооруженных сил", а также усиления политики Си, требующей от бизнеса и гражданских учреждений охотнее служить военной модернизации Китая. В частности, сделали и ссылку на речь Си Цзиньпина перед военными лидерами, где он завуалированно критикует Соединенные Штаты:

Перед лицом войн, которые нам могут навязать, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу, чтобы завоевать мир и уважение. В новую эпоху Народная армия настаивает на применении силы для прекращения боевых действий... Наша армия славится тем, что хорошо умеет воевать и обладает сильным боевым духом. С помощью продовольствия и винтовок она победила гоминдановскую армию, оснащенную американской техникой. На корейском поле боя она разгромила до зубов вооруженного врага номер один в мире и совершила могущественные и величественные боевые драмы, потрясшие мир и заставившие плакать духов и богов.

– описывают в эссе прошлые победы Китая.

Однако, не только публикациями и речами Китай демонстрировал свою подготовку к возможной войне. Пекин обнародовал новый закон, который позволит китайской армии легче активизировать свои резервные силы и перевести на официальный уровень систему пополнения боевых подразделений в случае войны.

Обратите внимание! Западные аналитики считают, что Си Цзиньпин, вероятно, извлек определенные уроки из военной мобилизации в России и неудач Владимира Путина в Украине. В частности, Китай внес изменения в уголовный кодекс в отношении военных в военное время.



Теперь центральная военная комиссия получает полномочия вносить изменения в обвинения, судебные разбирательства и приговоры, что может стать первым шагом для преследования лиц, выступающих против поглощения Тайваня. В то же время, это позволяет Национально-освободительной армии Китая использовать собственную юрисдикцию на отдельных территориях, вероятно, во время оккупации того же Тайваня или для принуждения граждан Китая поддерживать их решения во время войны.

Китай также развернул большое количество мобилизационных центров по всей стране и начал строить сеть бомбоубежищ на своей стороне Тайваньского пролива.

и начал строить сеть бомбоубежищ на своей стороне Тайваньского пролива. Построили также как минимум одну "больницу скорой помощи военного времени", а местные провинции начали запрещать доступ к правительственным сайтам с зарубежных IP-адресов, вероятно, для препятствования отслеживанию подготовки Китая к войне.



Тайвань готовится к блокаде / CCTV

Изменения в политическом мышлении Китая подтверждают обсуждения на Китайской народной политической консультативной конференции. Был предложен план по созданию черного списка выступающих за независимость активистов и политических лидеров Тайваня. Его предложил популярный ультранационалистический блогер Чжоу Сяопин, согласно его предложению, Пекину разрешено убивать лиц, внесенный в черный список, включая вице-президента Тайваня Уильяма Лай Чинте, если они не изменят свою политику. Впоследствии Чжоу сообщил, что его план был передан на рассмотрение соответствующим органам власти. Следует заметить, что Си Цзиньпин лично похвалил Чжоу еще в 2014 году за "положительную энергию" его выступлений, направленных против Тайваня и США.

В то же время Китай увеличивает свой военный бюджет до 224,8 миллиарда долларов, что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Впрочем, западные эксперты уже давно считают, что Китай занижает публично объявленные суммы, которые он тратит на оборону. К примеру, в 2021 году Пекин потратил 209 миллиардов долларов на армию, однако, согласно исследованию, реальная сумма составляла 293 миллиарда долларов. Это при том, что даже официальная цифра существенно превышает военные расходы всех тихоокеанских союзников США, взятых вместе: Австралии, Японии, Филиппин, Южной Кореи и Таиланда.

Однако наибольшее внимание приковано к речам, произнесенным сами Си Цзиньпином.

В четырех речах Си описал мрачный геополитический ландшафт, выделил США как противника Китая, призвал частный бизнес служить военно-стратегическим целям Китая и повторил, что считает объединение Тайваня и материка жизненно важным для успеха своей политики, направленной на достижение "великого омоложения китайского этноса" ", которое состоит как раз в "объединении Китая" и фактическом поглощении Тайваня. Лидер Китая также подчеркнул, что в ближайшее время риски будут только увеличиваться и призвал все уровни государства, от правительства до бизнеса и простых граждан объединяться ради новых побед.

В частности, Си нарушил свою практику не называть США своим противником. Он объявил действия США и их союзников главными причинами сегодняшних проблем Китая и раскритиковал политику "сдерживания" Китая, которая замедляет развитие и является серьезным вызовом для государства. При том, что администрация Джо Байдена вкцентирует внимание на средствах по замедлению ухудшения американо-китайских отношений.

Несмотря на это, Китай явно готовится к новой, более конфронтационной эре. Си Цзиньпин также планирует избавиться от многих зависимостей экономики Китая от Запада и ускорить движение Китая к модернизации. Си также сказал, что хочет, чтобы Китай покончил с зависимостью от импорта зерна и промышленных товаров. В настоящее время Китай зависит от импорта на более чем треть своего чистого потребления продовольствия.

Запад следует воспринимать Си Цзиньпина и его слова очень серьезно, ведь через 10 лет его правления множество американских аналитиков продолжают игнорировать некоторые факты. Например, очень скептически на Западе воспринимали агрессивную кампанию Си против прав собственности и технологического сектора, когда правительство буквально заставляло частные компании отдавать львиную часть своих доходов в пользу государства. Впрочем, это в конце концов сработало и продолжает нарастать.

Успех имела также драконовская политика "нулевого ковида", которую Си проводил в течение последних трех лет и только в конце 2022 года был вынужден резко изменить курс.

Сегодня Си активно пытается в течение следующих десяти лет разорвать ключевые экономические и технологические зависимости Китая от демократического мира, возглавляемого США. Делает это китайский лидер в ожидании новой жесткой фазы идеологического и геостратегического противостояния. Его сообщения о подготовке к войне и отождествлении "национального омоложения" с объединением демонстрируют новый этап в его кампании политической войны, направленной на устрашение Тайваня. Он явно готов применить силу, чтобы захватить остров. Остается непонятным, считает ли он, что сможет сделать это без риска неконтролируемой эскалации в отношениях с Соединенными Штатами.

От Байдена требуют наказать Россию за арест журналиста

Кремль арестовал репортера Wall Street Journal по фальшивому обвинению в шпионаже. Издание отмечает, что арест Эвана Гершковича усиливает привычку Кремля брать американцев в заложники и в очередной раз доказывает, что Россия отходит от сообщества цивилизованных наций. В WSJ подчеркивают, что за безопасность журналиста теперь отвечает лично Владимир Путин и призывает администрацию президента США Джо Байдена приложить максимальные усилия для освобождения Гершковича.

Агенты ФСБ России схватили Гершковича в городе Екатеринбурге, где тот находился во время рабочей поездки. Сразу после ареста ни изданию, ни правительству США не разрешили связаться с заложником. В заявлении самой ФСБ говорится, что аккредитованный для работы в России журналист обвиняется в шпионаже. При этом аккредитацию ему выдало министерство иностранных дел России, то есть находился в стране он полностью легально.

WSJ полностью отрицает какие-либо обвинения в адрес Гершковича, ведь со всех сторон оно выглядит довольно сомнительным. Российское правительство внимательно следит за всеми находящимися в России иностранными журналистами. Сам Гершкович работал там годами, так что если бы россияне действительно подозревали его в шпионаже, могли бы уже давно выдворить из страны. Время ареста выглядит продуманной провокацией, чтобы поставить США в неудобное положение и запугать иностранную прессу, которая все еще работает в России. Кремль уже запугал всю внутреннюю прессу, так что зарубежные репортеры на сегодняшний день являются последними независимыми источниками новостей из России.





Как арестовывали Гершковича / фото ТАСС

Арест Гершковича произошел через несколько дней после того, как он опубликовал откровенную статью, в которой задокументировал упадок российской экономики, что вызвало широкий резонанс. Кремль, очевидно, не хочет, чтобы эта правда стала известна.

Арест также может быть ответом на обвинения, выдвинутые недавно Министерством юстиции США против Сергея Черкасова. Гражданин России обвиняется в разного рода мошенничествах и в том, что он является агентом иностранного государства. Путин часто берет заложников с целью дальнейшего обмена на россиян, совершивших преступления на территории США.

Арест Гершковича по обвинению в шпионаже стал первым случаем против американского журналиста в России со времени задержания Николаса Данилова в 1986 году. Предыдущий случай произошел на последних этапах холодной войны. Данилова содержали около двух недель и отпустили без предъявления обвинений, в то время как США разрешили уехать российскому сотруднику советского представительства при ООН после того, как его арестовали за несколько дней до этого в результате операции ФБР.

WSJ отмечает, что арест американского журналиста свидетельствует о понижении способности США сдерживать нападения на своих граждан. Администрация Байдена осудила задержание Гершковича, за что издание отдельно поблагодарило президента США. Впрочем, редакторов журнала беспокоит, почему Путин считает, что он может похищать американцев и выходить сухим из воды?

В прошлом году Москва и Вашингтон обменяли баскетболистку Бритни Гринер, которую Россия арестовала за мелкие обвинения в употреблении наркотиков, на Виктора Бута, отбывавшего 25-летний срок заключения в Иллинойсе за сговор с целью убийства американцев и продажи оружия террористической группе. Обмен заключенными воспринимался широкими массами как шаг в пользу Москвы, высоко ценившей господина Бута, в то время как Байден не настаивал на том, чтобы Россия также освободила американца Пола Вилана. Россия удерживает Вилана, бывшего морского пехотинца, по обвинению в шпионаже еще с 2018 года.

Бандитские лидеры продолжают делать бандитские вещи, если полагают, что им за это ничего не будет. Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации в отношениях с Россией. Первоочередной обязанностью правительства США является защита своих граждан, а слишком многие правительства сейчас считают, что могут безнаказанно арестовывать и держать в заключении американцев.

Как США присоединяются к суду над Владимиром Путиным

Шансы на то, что Владимир Путин скоро окажется на скамье подсудимых за незаконную войну в Украине, небольшие, но правовые тиски все больше сжимают российского диктатора, пишет издание. The Washington Post. Администрация Байдена официально одобрила создание специального трибунала для суда над Путиным и его приспешниками за "преступление агрессии" – обвинение, выдвигаемое нацистским и японским подсудимым на судебных процессах в Нюрнберге и Токио после Второй мировой войны.

Важный шаг администрации Байдена поставил Вашингтон в один ряд с ключевыми союзниками и определил курс Запада по привлечению кремлевских империалистов к ответственности за самую разрушительную войну в Европе за последние 70 лет.

Решение США следует приветствовать, даже несмотря на то, что затрагиваемые им юридические вопросы еще предстоит распутать в ближайшие годы. Очень важно, чтобы российские военные и командиры, совершавшие военные преступления и преступления против человечности на территории Украины, были наконец привлечены к ответственности.

Прогресс в достижении этой цели уже проходит под эгидой расследований с участием Международного уголовного суда в Гааге и Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине.

Были собраны горы доказательств и документации в поддержку будущих судебных преследований за убийства и казни украинских гражданских лиц, пытки, сексуальное насилие, разлучение детей с их семьями и обстрелы гражданской инфраструктуры.

В то же время было бы недостаточно и даже несправедливо собирать доказательства и проводить судебные процессы над российскими солдатами, игнорируя привлечение к ответственности их хозяев в Кремле, которые решили начать эту преступную войну. В этом месяце МКС уже сделал важный шаг на этом пути, выдав ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за их роль в массовом похищении украинских детей. Это стало первым случаем, когда суд вынес обвинительный акт против должностных лиц одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Впрочем, Международному уголовному суду не хватает юрисдикции, чтобы обвинить Путина и другую российскую верхушку в совершении того, что в Нюрнберге назвали бы "преступлениями против мира". Отсюда и набравшийся за последние год импульс и ставший предпосылкой для трансформации моральных нарративов в формальную юридическую процедуру.

Недавно Государственный департамент США впервые дал согласие Вашингтона на создание специального трибунала на базе украинской судебной системы, который также будет включать в себя международные элементы, в частности, привлечение судей или прокуроров из других стран, в том числе США и Европы.



Эта модель, как отметили представители США, "будет способствовать более широкой международной поддержке и продемонстрирует лидерство Украины в обеспечении ответственности за преступление агрессии". Впрочем, подобная гибридная судебная модель вызвала критику некоторых юристов и правозащитников.

Некоторые из них выступают за создание нового международного суда, а не укорененного в собственной правовой системе Украины, при которой действующие главы государств могут претендовать на иммунитет судебного преследования. Есть также опасения, что администрация Байдена, особенно Пентагон, не желает помогать в создании нового международного суда, который, вероятно, мог бы преследовать американских чиновников за прошлые или будущие предполагаемые нарушения во время войны.

Главным вопросом остается так называемый "суверенный иммунитет" Владимира Путина, препятствующий заочному суду над российским диктатором и создающий потенциальные проблемы в будущем. Тем не менее, в случае его преследования за преступление агрессии, заявление об иммунитете может быть как успешным, так и провальным, в зависимости от решения самих судей. Следовательно, вероятно, что если Путин и предстанет перед судом, то это произойдет уже после завершения его полномочий как президента России, когда он больше не будет иметь право претендовать на иммунитет.

Как и Владимир Путин, сербский лидер Слободан Милошевич казался неприкосновенным, поскольку он реализовывал свой националистический проект в течение более чем десятилетнего пребывания у власти, вплоть до 2000 года. Однако он стал первым действующим главой государства, обвиняемым в военных преступлениях, и умер в 2006 году в своей тюремной камере в Гааге, где его судили на Международном криминальном трибунале по бывшей Югославии.



Ждет ли Путина судьба Милошевича / коллаж Republic

Форма, структура и правила любого трибунала, осуществляющего преследование за развязывание агрессивной войны в Украине, менее важны, чем послание, которое этот трибунал передает не только самому Путину, но и когорте исполняющих его волю чиновников и олигархов. Все они слишком комфортно чувствуют себя у власти и уверены в собственной безнаказанности. Так или иначе, они должны ответить за неоправданное кровопролитие, устроенное ими суверенной нации.