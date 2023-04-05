По мнению аналитиков Института изучения войны, именно поэтому Россия передает Беларуси ядерное оружие и ускоряет решение об интеграции в союзные государства. Страна-агрессор своими действиями продолжает политику шантажа.

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Кремль шантажирует Запад, чтобы не допустить контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко встретятся в Москве 5 и 6 апреля. Как отметили аналитики ISW, Кремль за время визита попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в союзное государство.

Кремль может оказывать давление на Беларусь с целью усиления интеграционных уступок под лозунгом защиты союзного государства от заявленных западных военных и/или террористических угроз,

– объяснили эксперты.

В то же время, российская правящая верхушка не прекращает угрожать западным партнерам ядерным оружием, чтобы минимизировать их поддержку Украине. Об этом свидетельствует заявление министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу.

Он издал, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси необходимо из-за "эскалации Западом войны" путем предоставления Украине военной помощи. Также он добавил, что 3 апреля ракетные войска белорусов начали обучение в России по эксплуатации систем Искандер-М, в том числе и применение тактического ядерного оружия.

Активация риторики "ядерного шантажа" России и угроз об интегрировании Беларуси в союзное государство может свидетельствовать о том, что в Кремле всерьез обеспокоены. Вероятно, такими действиями захватчики пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.

ISW продолжает оценивать, что риск ядерной эскалации остается очень низким и что развертывание Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на реалии на поле боя в Украине. Кроме того, российское ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российского персонала, постоянно дислоцированного в Беларуси.

– отметили аналитики.

Обратите внимание Украине для успеха предстоит провести серию контрнаступлений, а не одно, – Al Jazeera

Ранее Шойгу заявил, что Белоруссии передали комплекс "Искандер-М"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его страна передала Беларуси комплекс "Искандер-М". Отметим, что этот вид вооружения может производить ядерные удары.

Кроме того, он добавил, что с 3 апреля на российских полигонах продолжаются учения белорусских военных. По его словам, они готовятся к "защите Беларуси".