Во вторник, 4 апреля, глава оборонного ведомства вражеского государства имел вступительное слово на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил России. Во время этого мероприятия сумасшедший заявил, что Лукашенко был передан комплекс "Искандер-М", – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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"Учения были начаты"

Как отметил верный пес Путина, с 3 апреля на российских полигонах продолжаются учения белорусских военных. Учатся приспешники Лукашенко якобы "защите Беларуси" с помощью этого вооружения от Москвы.

Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении,

– сказал Шойгу.

Что нужно знать о комплексах "Искандер-М" Впервые их представили в августе 1999 года в России, однако начали разрабатывать еще в 1988 году. На вооружении они – с 2006 года.

Эти комплексы могут поражать цели с помощью баллистических ракет и ядерных боеголовок в радиусе от 500 до 700 км. К счастью, Путину еще не приходило в голову использовать эту технику для второго.

Источник: Википедия

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