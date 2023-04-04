Во вторник, 4 апреля, глава оборонного ведомства вражеского государства имел вступительное слово на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил России. Во время этого мероприятия сумасшедший заявил, что Лукашенко был передан комплекс "Искандер-М", – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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"Учения были начаты"
Как отметил верный пес Путина, с 3 апреля на российских полигонах продолжаются учения белорусских военных. Учатся приспешники Лукашенко якобы "защите Беларуси" с помощью этого вооружения от Москвы.
Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении,
– сказал Шойгу.
Что нужно знать о комплексах "Искандер-М"Впервые их представили в августе 1999 года в России, однако начали разрабатывать еще в 1988 году. На вооружении они – с 2006 года.
Эти комплексы могут поражать цели с помощью баллистических ракет и ядерных боеголовок в радиусе от 500 до 700 км. К счастью, Путину еще не приходило в голову использовать эту технику для второго.
Источник: Википедия
Кто может остановить Путина
- Недавно кремлевский диктатор заявил о намерении до 1 июля 2023 года завершить на территории Беларуси строительство хранилища для хранения российского тактического ядерного оружия.
- Таким образом, Москва фактически нарушила все международные договоры, в которых говорится об ограничении производства и распространении "опасного атома". Хотя на самом деле ничего удивительного в этом нет, ведь Россия – государство-террорист и все это прекрасно понимают.
- В то же время немало экспертов считает, что Китай может остановить диктатора Путина от ядерной риторики и применения нуклеарного арсенала. Собственно, для Пекина нажатие президентом России на "красную кнопку" – это та красная линия, которую перейти нельзя ни в коем случае.