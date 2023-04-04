У вівторок, 4 квітня, глава оборонного відомства ворожої держави мав вступне слово на тематичній селекторній нараді з керівним складом збройних сил Росії. Власне, під час цього заходу божевільний заявив, що Лукашенку було передано комплекс "Іскандер-М", – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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"Навчання було розпочато"
Як зазначив вірний пес Путіна, від 3 квітня на російських полігонах тривають навчання білоруських військових. Вчаться посіпаки Лукашенка нібито "захисту Білорусі" за допомогою цього озброєння від Москви.
Збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні,
– сказав Шойгу.
Що потрібно знати про комплекси "Іскандер-М"Уперше їх презентували в серпні 1999 року в Росії, однак почали розробляти ще в 1988 році. На озброєнні вони – від 2006 року.
Ці комплекси можуть уражати цілі за допомогою балістичних ракет та ядерних боєголовок у радіусі від 500 до 700 кілометрів. На щастя, Путіну ще не спадало на думку використовувати цю техніку для другого.
Джерело: Вікіпедія
Хто може зупинити Путіна
- Не так давно кремлівський диктатор заявив про намір до 1 липня 2023 року завершити на території Білорусі будівництво сховища для зберігання російської тактичної ядерної зброї.
- У такий спосіб Москва фактично порушила усі міжнародні договори, у яких йдеться про обмеження виробництва та розповсюдження "небезпечного атома". Хоча насправді нічого дивного в цьому немає, адже Росія – це держава-терорист і всі це прекрасно розуміють.
- Водночас чимало експертів вважає, що саме Китай може зупинити диктатора Путіна від ядерної риторики та застосування нуклеарного арсеналу. Власне, для Пекіна натискання президентом Росії на "червону кнопку" – це та червона лінія, яку перейти не можна в жодному разі.