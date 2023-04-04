Важливо, що ядерна зброя не передається білоруській стороні, а залишається під контролем росіян. Про це 24 Каналу сказав засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров.

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Якщо боєголовки будуть завезені у Білорусь, то лише під конвоєм російських військ. Білорусів туди не допустять, і приймати рішення щодо використання будуть росіяни,

– акцентував він.

Азаров про розміщення ядерної зброї у Білорусі: дивіться відео

Ядерна зброя потрібна для залякування України

Лукашенку потрібно було, щоб це передали йому. За словами Азарова, ядерна зброя слугуватиме для залякування передовсім України, яка заявила, що у разі повторного вторгнення завдасть удару у відповідь – знищить Мозирський нафтопереробний завод, а також великі підприємства та військові бази, що розташовані поблизу кордону.

"Ядерна зброя йому потрібна, щоб українці боялися завдати удару у відповідь, розуміючи, що Лукашенко може завдати вже ядерний удар у відповідь. Але Путін все-таки не віддає йому ядерну зброю, він буде сам нею розпоряджатися", – констатував Олександр Азаров.

Білоруси хочуть влаштувати показовий суд

У Білорусі затримали людей, які буцімто підірвали російський літак А-50. Фігурантам справи може загрожувати страта. Безумовно, затримали не тих, які були насправді причетні до інциденту.

"Затримали невинних, хочуть зробити показовий суд. Але я сумніваюся, що вироком буде смертна кара. Люди не загинули під час цієї акції. Тому це буде занадто, не думаю, що вони підуть на таке", – вважає засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців.

Лукашенко боїться санкцій

Як наголошує Азаров, передача такого озброєння є порушенням міжнародних домовленостей. ЄС та США заявили, що вони ухвалять нові санкції у випадки розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Потрібно розуміти, що Лукашенко дуже боїться санкцій, вони справді діють.

"Саме тому він і їздить в Китай, Іран та інші держави, які перебувають під санкціями, налагоджує відносини, шукає ринки збуту, щоб економіка Білорусі не померла остаточно", – підсумував засновник BYPOL.

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