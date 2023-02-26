Пошкодження – доволі серйозні. Про це повідомив глава ByPol Олександр Азаров.

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До вибухів у Мачулищах причетні білоруські партизани

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що за 12 кілометрів від Мінська, прогриміли 2 вибухи. Внаслідок цього пошкоджень зазнали російський військово-транспортний літак та снігоприбиральна техніка.

Місцеві жителі повідомляли, що в районі аеродрому є багато військовослужбовців і екіпажів ДАІ, які перевіряють весь транспорт. Пізніше ByPol ​​повідомив, що російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 був підірваний.

Внаслідок обох вибухів пошкоджено передню та центральну частини літака, а також авіоніку та антену радара.

Пошкодження – серйозні, літак дійсно нікуди не полетить,

– заявив Олександр Азаров, підтвердивши, що до вибухів причетні білоруські партизани.

Що відомо про А-50 Це російський літак дальнього радіолокаційного стеження, розроблений на базі Іл-76. Його використовують для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні, а також він може служити повітряним командним пунктом. Таких літаків у Росії є лише 13. Вартість одного – близько 330 мільйонів доларів.



Літак зазнав серйозних пошкоджень / Фото ByPol

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Коротко про вибухи на аеродромі "Мачулищі"

Уранці 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали 2 вибухи. Окрім того, що на місце одразу прибули силовики та інспектори ДАІ, удень по квартирах місцевих мешканців почав ходити ОМОН.

Саме з цього аеродрому місяцями злітали російські літаки МіГ-31К – носії надзвукових ракет "Кинджал", проти яких українська ППО поки безсила. Тепер такі літаки піднімають на російських аеродромах, а не на білоруських.