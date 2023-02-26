Місцеві чули щонайменше два вибухи в районі між 8:00 та 9:30. Крім того, ще один вибух, ймовірно, було чутно вночі.

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Біля аеродрому силовики перевіряють усі автомобілі

За інформацією різних джерел, люди чули два вибухи в районі 9:30 ранку (за іншими даними в районі 8 ранку). Також є поодинокі повідомлення, що вибух було чутно і вночі.

Точне місце і що саме вибухнуло – наразі невідомо.

Починаючи з 11 години на околицях аеродрому "Мачулищі" спостерігається активність ДАІ та внутрішніх військ.

За попередніми даними, у кількох місцях навколо аеродрому співробітники ДАІ зупиняли машини та перевіряли багажники та документи водіїв. Пізніше було помічено рух МАЗів внутрішніх військ Білорусі до аеродрому.

Місцеві жителі також повідомляють, що вранці було чути кілька звуків, схожих на вибухи. Інформація про вибухи на цей момент не підтверджена.

У росіян, ймовірно, розбився ще один Су-25

26 лютого, ймовірно, сталася ще одна катастрофа російського штурмовика Су-25. Це може бути другий випадок за цей тиждень.

За інформацією російських телеграм-каналів, літак розбився через спалах двигуна. Пілот катапультувався і залишився живим.

Наразі Міністерство оборони Росії не коментувало подію. Невідомо, на якому напрямку сталося падіння літака.

Росія тримає на аеродромі "Мачулищі" носії "Кинджалів"