Повреждения довольно серьезные. Об этом сообщил глава ByPol ​​Александр Азаров.

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К взрывам в Мачулищах причастны белорусские партизаны

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в 12 километрах от Минска прогремели 2 взрыва. В результате этого повреждения получили российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Местные жители сообщали, что в районе аэродрома есть много военнослужащих и экипажей ГАИ, проверяющих весь транспорт. Позже ByPol ​​сообщил, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был взорван.

В результате обоих взрывов повреждена передняя и центральная части самолета, а также авионика и антенна радара.

Повреждения – серьезные, самолет действительно никуда не улетит,

– заявил Александр Азаров, подтвердив, что к взрывам причастны белорусские партизаны.

Что известно об А-50 Это российский самолет дальней радиолокационной слежки, разработанный на базе Ил-76. Его используют для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении, а также может служить воздушным командным пунктом. Таких самолетов в России только 13. Стоимость одного – около 330 миллионов долларов.



Самолет получил серьезные повреждения / Фото ByPol

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Коротко о взрывах на аэродроме "Мачулищи"

Утром 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" раздались 2 взрыва. Кроме того, что на место сразу прибыли силовики и инспекторы ГАИ, днем по квартирам местных жителей начал ходить ОМОН.

Именно с этого аэродрома месяцами взлетали российские самолеты МиГ-31К – носители сверхзвуковых ракет "Кинжал", против которых украинская ПВО пока бессильна. Теперь такие самолеты поднимаются на российских аэродромах, а не на белорусских.