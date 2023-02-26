В районе аэродрома было замечено немало полицейских и патрульных, которые проверяли все автомобили. Очевидно, взрывы не на шутку испугали режим Лукашенко.

Напомним Возле белорусской авиабазы "Мачулищи", откуда взлетают российские МиГ-31, слышали взрывы

Военный самолет России, очевидно, долетался

В Беларусь часто прилетают российские военно-транспортные самолеты, которые либо привозят технику, либо забирают ее, но предыдущих сообщений о прибытии самолета в "Мачулищи" не было, поэтому можно предположить, что это воздушное судно находилось там дольше.

Интересно, что, по данным белорусских мониторинговых каналов, под раздачу вместе с самолетом попала и снегоочистительная техника. Пока деталей взрывов нет, как и нет данных о том, насколько поврежден самолет. Однако белорусские мониторинговые группы обещают предоставить позднее больше данных о взрывах и последствиях.

Стоит отметить, что долгое время именно с этого аэродрома взлетали российские МиГ-31к, буквально кошмарившие Украину своими тренировочными полетами, ведь эти самолеты являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые не может сбивать украинская ПВО, поэтому когда эти самолеты поднимают в воздух, тревога раздается по всей стране.

Однако в последние дни такие тревоги объявляют только из-за активности МиГ-31К на российских аэродромах. Есть ли еще эти самолеты на белорусских аэродромах – неизвестно.

Неудачный день для российской авиации

26 февраля – не самый лучший день для российской авиации вообще. Кроме повреждения военно-транспортного самолета на "Мачулищах", вероятно, Россия еще потеряла штурмовик Су-25.

Российские телеграм-каналы сообщают, что российский самолет упал из-за загоревшегося двигателя. Пилот катапультировался и выжил. Однако место происшествия неизвестно, а российское минобороны никак не комментирует это событие.

Интересно, если это правда, то это уже второй Су-25, который, так сказать, самоликвидировался через неделю.