Взрывчатку на российский самолет мог сбросить неизвестный объект. Об этом сообщает белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Обратите внимание Подняли вертолет, по квартирам ходит ОМОН: у Лукашенко паника из-за взрывов на "Мачулищах"

Повреждения самолета критические

Пока сброс взрывчатки на аэродром и сам самолет с неизвестного объекта – только одна из версий событий, которая вызвала серьезный переполох у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Однако если верить этому сообщению, то целью стал самолет дальнего радиолокационного слежения А-50 – российский самолет-разведчик. Вероятно, повреждена кабина пилота и антенна, повреждения самолета существенные.

По данным BYPOL, повреждения самолета настолько критичны, что он больше никуда не полетит. Примечательно, что около 17:33 26 февраля, то есть после взрывов, на "Мачулищах" приземлился российский транспортный самолет Ил-76. Пожалуй, тоже ждет своей взрывной порции.

Справка. А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного слежения, разработанный на базе Ил-76. Его используют для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов войск о воздушной и надводной обстановке, может применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Что известно о взрывах в "Мачулищах"

Утром 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" прогремели 2 взрыва. На место происшествия сразу прибыли силовики и инспекторы ГАИ, взявшиеся проверять всех рядом с аэродромом. Более того, днем по квартирам местных жителей начал ходить ОМОН.

Впоследствии стало известно, что в результате взрывов пострадали российский самолет и снегоочистительная техника.

Напомним, что именно с этого аэродрома месяцами взлетали российские самолеты МиГ-31К – носители сверхзвуковых ракет "Кинжал", против которых пока бессильна украинская ПВО. Поэтому сигналы воздушных тревог раздавались почти одновременно по всей стране. Следует отметить, что теперь такие самолеты поднимают на российских аэродромах, а не на белорусских.