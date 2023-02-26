Заметим, что о "хлопке" на этом аэродроме стало известно утром 26 февраля. Местные чаты, очевидно, спустя некоторое время взорвались от сообщений о случившемся. Однако впоследствии их почистили модераторы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.
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Чистки в беседах и патруль на улицах
Кроме удаления всех сообщений о взрывах, граждане Беларуси заметили, что силовиков Лукашенко больше появилось на улицах.
Представители Дорожной автомобильной инспекции и Внутренних войск с оружием и в бронежилетах проверяют авто жителей Мачулищ. Неизвестно точно, что они хотят найти, однако смотрят, в частности, на водительские документы.
Проверка автомобилей продолжается, машины проверяют уже избирательно, смотрят водительские права, багажники, в некоторых случаях и мобильные телефоны,
– пишут СМИ.
В то же время, они отмечают, что есть уже сообщения о том, что ОМОН в полном снаряжении наведывается в квартиры белорусов. Также известно, что окрестности Мачулищ в течение 1,5 часа патрулировал вертолет 26 февраля.
Удаление сообщений о взрывах в чате Мачулищи / Скриншоты из белорусских телеграм-каналов
Сигнал для Лукашенко
- Следует сказать, что после этих взрывов в Мачулищах появилось сообщение о том, что был поврежден один из военно-транспортных самолетов России.
- Очевидно, этот "хлопок" является определенным сигналом для президента Беларуси Лукашенко, который продолжает помогать вести Кремлю войну против Украины и думает, что это не будет иметь никаких последствий.
- Заметим, что значительная часть сигналов тревоги, которые звучали за последние месяцы, была связана с тем, что оккупанты поднимали в небо авиацию именно из этого аэродрома в Мачулищах.
- Вероятно, у "бавовнятка" не было больше сил это терпеть, поэтому оно решило прийти со взрывами.