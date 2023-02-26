Какая ситуация на фронте, в тылу и международной арене 26 февраля читайте в материале 24 Канала.
Днем раньше ЕС официально одобрил десятый пакет санкций против России, Байден о F-16: хронология 367 дня войны
Продолжается 368-й день полномасштабного вторжения в Украину. Россия продолжает наступление и обстрелы критической и гражданской инфраструктуры, однако украинские защитники мужественно защищают свою землю.
Какая ситуация на фронте, в тылу и международной арене 26 февраля читайте в материале 24 Канала.
Днем раньше ЕС официально одобрил десятый пакет санкций против России, Байден о F-16: хронология 367 дня войны