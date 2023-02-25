О достижениях на дипломатическом и военном фронтах, общей ситуации в стране в годовщину вторжения – читайте в материале 24 Канала.

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2:12 Соединенные Штаты передадут Украине более 10 миллиардов долларов на "критические нужды". Эти деньги будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поддержку людей, пострадавших от войны, и другие потребности. Известно, что средства будут выделены правительством США вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством финансов.

1:38 В российском Белгороде снова расцвел "хлопок". По данным самих россиян, якобы работала ПВО.

Кроме того, в российских телеграм-каналах появились сообщения, что "громко в Теткино". Это поселок городского типа в Глушковском районе Курской области.

00:48 Российский "Сбербанк" за четыре дня до полномасштабного вторжения скупал в Киеве все наличные, которые мог. Покупали их по максимальному курсу. Впоследствии они все были накопленные в их хранилищах.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, оккупанты ждали, когда зайдут свои в город, чтобы начать раздавать им эти деньги.