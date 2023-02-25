О достижениях на дипломатическом и военном фронтах, общей ситуации в стране в годовщину вторжения – читайте в материале 24 Канала.
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Украина продолжает сражаться и противостоять российской агрессии. Вот уже 367 дней длится мужественное и безудержное сопротивление, позволяющее прогонять врага с родной земли.
О достижениях на дипломатическом и военном фронтах, общей ситуации в стране в годовщину вторжения – читайте в материале 24 Канала.
Читайте также Возможны провокации окупантов и угроза ударов по Украине: хронология 366 дня войны