Журналистам удалось выяснить, что за дети вышли на сцену вместе с дядей Юрой. По данным Meduza, они действительно из Мариуполя.

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Что известно о семье девушки Ани

Журналисты узнали о семье 15-летней Ани Науменко, которая на митинге 22 февраля благодарила дядю Юру "за спасение" из Мариуполя.

"Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас из Мариуполя", – сказала она. Однако потом забыла слова и стала над этим смеяться.

Ее сестра Каролина привлекла внимание СМИ тем, что заслонила уши от громких звуков на сцене. Журналисты выяснили, что в семье Науменко, кроме девочек, также младший сын Даниил. Где он находится – неизвестно.

Знакомые семьи рассказали, что их мать Ольга Науменко "вела асоциальный образ жизни", а детей у нее регулярно забирали, но потом возвращали. Аня, по данным СМИ, провела некоторое время в детском доме. Ее фотографии обнаружили в социальных сетях воспитателей заведения. В 2015 году мать забрала девочку домой.

Мать девушки погибла во время обстрела

После начала войны семья скрывалась от обстрелов в Левобережном центре культуры и в здании местной администрации. "Девочка Аня вместе с мужчинами под бомбежками бегала в АТБ за продуктами. За детьми следили все, кроме мамы", – рассказала находившаяся с ними в подвале жительница Мариуполя.

Как выяснили журналисты, Ольга Науменко погибла при обстреле в начале апреля.

В какой-то момент всех, кто был в приюте, "не спрашивая, эвакуировали", рассказала одна из жительниц Мариуполя, знавшая семью Науменко. По ее словам, Аня, Каролина и Даниил остались с гражданским мужем Ольги Науменко – Артуром.

Журналисты нашли в телеграмм-каналах сообщение о том, что он вместе с детьми выехал в село Безыменное Донецкой области. Где он сейчас, его родственникам неизвестно.

В одной из соцсетей у Ани Науменко отмечается, что она живет в подмосковном селе Никитское. Два подростка из Мариуполя сообщили СМИ, что Аня учится с ними в городе. Два месяца назад девочка опубликовала печальное видео с подписью: "Мама. Я хочу к тебе".

История еще одной семьи из Мариуполя

Еще один ребенок с митинга, который идентифицировали журналисты – Костя Ващишин. Он стоял на сцене в "Лужниках" в черной шапке, слева от Гагарина. По данным "Важных историй", родители мальчика Игорь и Кристина выжили и сейчас находятся в Мариуполе.



Дядя Юра / Скриншот

После полномасштабного российского вторжения Ващишины скрывались от обстрелов в тех же местах, что и семья Науменко. Знакомые Ващишиных утверждают, что родители Кости осуждали войну.

В приюте Игорь и Кристина говорили, что хотели бы ненадолго уехать из города и переждать войну, но ехать совсем не были готовы. По словам соседа семьи Михаила, который во время блокады Мариуполя провел месяц в приюте вместе с Ващишиными, семья осталась в городе. Узнав Костю на видео с митинга 22 февраля, он предположил, что Ващишиных пригласили в Москву в "кратковременную командировку".

Также журналисты сообщили, что еще как минимум трое детей с митинга возят по пропагандистским шоу с дядей Юрой вместе с их мамами.

Так, девочка в розовой куртке, занимавшая Гагарина в "Лужниках" – шестилетняя Саша, дочь 29-летней Наталии Сытник из поселка Ялта под Мариуполем. Они зажглись 17 октября в шоу пропагандиста Андрея Малахова. В этом же выпуске были замечены еще четыре ребенка женщины.