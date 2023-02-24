Об этом вечером 24 февраля сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. Звук взрыва. Одинокий. Эпицентром по линии Кирова – Новоселовка – Тополиная. После взрыва город наслаждается звуками детонации боекомплекта", – рассказал Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе будут регулярными

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что ВСУ нашли способ избивать россиян в тылу Об этом свидетельствуют удары по позициям россиян в Мариуполе.

Они хотели праздника на 3 дня, мы приняли бой и теперь условия мы диктуем, теперь фейерверки заказываем мы, – подчеркнула Гуменюк.

Заселяют россиян

Советник мэра Мариуполя сообщал, что в город приезжают жить россияне. Они заселяются в уцелевшие дома украинцев.

"Давайте так: живет россиянин в какой-то деревне, дом из сруба, туалет – за три километра. А сейчас его заселили в квартиру, где почти все есть. По крайней мере туалет с душем точно внутри. Кое-где даже техника сохранилась. Разумеется, что он меняет свои условия жизни к лучшему", – сказал Андрющенко.