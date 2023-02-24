Более того, для той категории россиян, которых завозят в город, переезд в Мариуполь – невиданное улучшение условий жизни. Так что они действительно рады. Об этом 24 Канала сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Приезжают на курорт, но будут убегать домой

"Давайте так: живет россиянин в какой-то деревне, дом из сруба, туалет – за три километра. А сейчас его заселили в квартиру, где почти все есть. По крайней мере туалет с душем точно внутри. Кое-где даже техника сохранилась. Разумеется, что он меняет свои условия жизни к лучшему", – объяснил советник главы Мариуполя.

Кроме того, добавляет Андрющенко, в России у этого человека было две недели лета в год. А в Мариуполе лето начинается с мая – море, тепло, все хорошо.

Едут не москвичи и не питерцы. Там интересный этнический состав – именно русский, иначе не скажешь. То, как они ведут себя и живут… Оно из юрты вылезло и приехало в Мариуполь,

– утверждает советник.

Андрющенко убежден, что выселить людей, с комфортом разместившихся в домах украинцев, будет несложно. Более того, они сами убегут. "Летом они расположились в пансионатах на берегу, где сейчас располагаются военные. А затем был Херсон и Харьков (успешное контрнаступление ВСУ – 24 канал). Все семьи быстро вернулись домой, а оккупанты – в город, потому что как-то неспокойно стало", – вспомнил советник главы города.

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Как только линия фронта начнет двигаться в сторону Мариуполя, отмечает советник, все будут убегать. У россиян нет никакой смелости.

За что им биться? Поедет обратно в юрту. Как на курорте пожил, сумасшедшие деньги заработал, будет тратить их у себя в России. Я думаю, что не останется ни их, ни коллаборантов,

– отмечает Петр Андрющенко.

Значительно большая проблема состоит в том, считает советник главы Мариуполя, что делать с бывшими украинскими гражданами, которые в той или иной степени сотрудничали с оккупационными властями. Безусловно, преступников будут судить по закону. Зато с людьми, охотно приветствующими "русский мир", все сложнее.

"Как с ними потом жить в одном городе? Это вопрос номер один у всех мариупольцев в эвакуации. Я бы советовал им просто бежать, потому что прощать уж точно никто ничего не будет. Мы как официальный орган говорим "отплата", но люди говорят "месть". Пусть лучше СБУ и правоохранители первыми доберутся до них, чем наши люди", – подытожил Петр Андрющенко.

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