Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Взрывы в Мариуполе свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Украины нашли способ бить в тыл россиян.
Смотрите также Не только Мариуполь уже достижим, – Данилов заявил, что расстояние для ВСУ не имеет большого значения
На днях в Мариуполе было очень громко и ярко, почти как еще один Новый год.
Это, пожалуй, тот самый новый год, в который мы входим сегодня. Следующий год полномасштабного вторжения. Они хотели праздника на три дня, мы приняли бой и теперь условия диктуем мы, теперь фейерверки заказываем мы,
– сообщила Гуменюк.
Гуменюк о прилетах в Мариуполе: смотреть видео
"Хлопок" в Мариуполе: что известно
Напомним, что с вечера 21 февраля оккупанты вздрагивают от взрывов во временном оккупированном Мариуполе.
С вечера 21 до утра 22 февраля в городе прозвучало по меньшей мере три серии взрывов. Произошли попадания в склад с боеприпасами и военную базу захватчиков.
Ночью 23 февраля в городе произошли три взрыва. Предварительно известно о попадании на территорию ММК Имени Ильича. Оккупанты поспешили заверить, что сработала ПВО. Утром в этот же день снова были слышны взрывы, после которых оккупанты подняли авиацию в направлении "Азовстали".
Украинский Генштаб подтвердил, что авиация нанесла врагу 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам в Мариуполе.
Эксперты о взрывах в Мариуполе
- Издание The New York Times написало, что ранее считалось, что Мариуполь расположен вне зоны действия полученных ракет от США. Там заметили, что до сих пор неизвестно, какое именно вооружение используют украинские силы обороны, но очевидно, что они нашли способ бить в тыл противника. Напомним, что Россия превратила Мариуполь в один из своих важнейших военных гарнизонов.
- Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин отметил, что город готовится к контрнаступлению ВСУ.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что такие удары по россиянам будут проходить не только в Мариуполе, но и во всех временно оккупированных городах. Это будет продолжаться, пока оттуда не выгонят врага.