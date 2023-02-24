Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Взрывы в Мариуполе свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Украины нашли способ бить в тыл россиян.

Смотрите также Не только Мариуполь уже достижим, – Данилов заявил, что расстояние для ВСУ не имеет большого значения

На днях в Мариуполе было очень громко и ярко, почти как еще один Новый год.

Это, пожалуй, тот самый новый год, в который мы входим сегодня. Следующий год полномасштабного вторжения. Они хотели праздника на три дня, мы приняли бой и теперь условия диктуем мы, теперь фейерверки заказываем мы,

– сообщила Гуменюк.

Гуменюк о прилетах в Мариуполе: смотреть видео

"Хлопок" в Мариуполе: что известно

Напомним, что с вечера 21 февраля оккупанты вздрагивают от взрывов во временном оккупированном Мариуполе.

С вечера 21 до утра 22 февраля в городе прозвучало по меньшей мере три серии взрывов. Произошли попадания в склад с боеприпасами и военную базу захватчиков.

Ночью 23 февраля в городе произошли три взрыва. Предварительно известно о попадании на территорию ММК Имени Ильича. Оккупанты поспешили заверить, что сработала ПВО. Утром в этот же день снова были слышны взрывы, после которых оккупанты подняли авиацию в направлении "Азовстали".

Украинский Генштаб подтвердил, что авиация нанесла врагу 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам в Мариуполе.

Эксперты о взрывах в Мариуполе