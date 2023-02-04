Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. Как сообщили в мэрии Мариуполя, сейчас в городе уже находится около 30 тысяч российских оккупантов.
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По словам Забавина, россияне останавливаются в Мариуполе только на определенный период.
"Российские оккупанты используют Мариуполь как логистический и военный хаб. То есть через Мариуполь происходит транзит военной техники и захватчиков в Запорожскую и Херсонскую области", – сказал депутат Мариупольского горсовета.
Он объяснил, что на эти направления Россия завозит технику и солдат именно через Мариуполь, ведь через Крым может перебросить только ограниченное количество ресурсов.
Стратегия оккупантов в Мариуполе
Как рассказал Забавин, командование оккупантов пытается рассредоточить своих военных в Мариуполе.
Помня опыт Макеевки в Донецкой области, где был "хлопок", россияне пытаются расселять своих военных террористов по домам частного сектора,
– сообщил депутат.
Он добавил, что стратегия оккупантов состоит в том, чтобы не размещать большую группировку своих войск в одном месте.
Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ
Забавин добавил, что российские захватчики усиливают фортификационные сооружения возле сел, расположенных недалеко от Мариуполя. Более того, россияне возводят новые дома в городе, имея на них странные планы.
"Все, что оккупанты строят для своей пропагандистской картинки, они возводят с западной стороны города. То есть когда будет украинское контрнаступление, они планируют эти жилые кварталы использовать для обороны", – сказал депутат Мариупольского горсовета.
Ситуация в Мариуполе: коротко
- Оккупанты заманивают своих россиян переселяться в оккупированный Мариуполь. Здесь они получают огромные преференции.
- Россия включила оккупированные территории в свой Южный военный округ. Это нужно оккупантам, чтобы ускорить процесс мобилизации населения на захваченных землях.
- Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские оккупанты проводят принудительную паспортизацию украинцев в Мариуполе. После получения российского паспорта людей ставят на военный учет и планируют призвать в оккупационное войско.