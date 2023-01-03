В Мариуполе остается большой корпус русских войск, а многие техники продолжают свое движение дальше. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Куда Россия перебрасывает свою технику

Чаще военная техника россиян продолжает свое движение в направлении Мелитополя и Бердянска. В канун Нового года россияне тянули туда танки и много колесной и гусеничной техники.

Двигались колонны по 50 единиц по несколько раз в день. Но в последние дни видим, что снова поехала техника в направлении севера Донецкой области,

– рассказывает Петр Андрющенко.

В этом случае речь о танках не идет. Прежде всего, это техника, которая должна обслуживать системы противовоздушной обороны C-300 и грузовики с боекомплектом.

Петр Андрющенко о размещении россиян в Мариуполе: смотрите видео

Мариуполь – крупнейшая военно-логистическая база

"И у нас новое пополнение. На базу подготовки мобилизованных в поселке Урзуф на днях, уже в этом году, приехали новые мобилизованные. Это не те россияне, которых мобилизовали еще раньше и где-то держали, готовили, это "свежие" люди", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Он подчеркнул, что и дальше растет корпус российских войск. Продолжаются маневренные перебрасывания с одного направления на другое, поэтому по Мариуполю это можно отследить.

Видим, и среди города они расселялись очень плотно. То, чего раньше не было. Видим, что и комбанит Ильича превращен в военную базу,

– рассказывает Петр Андрбщенко.

Также в Мариуполь стащили системы ПВО, чтобы защитить его по трем направлениям. Следовательно, город превратился в крупнейшую военно-логистическую базу россиян на Востоке Украины.

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