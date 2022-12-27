Соответствующие кадры от городского сопротивления опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Своими действиями оккупанты демонстрируют, какие "законы" они принесли с собой.

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Безнаказанные оккупанты не всегда будут такими

Российские оккупанты на украинской земле совершили не одно преступление, за которое пока еще не все получили наказание. Так что у них появляются мысли о том, что они могут делать все, а отвечать за свои действия не будут.

Например, в Кальмиусском районе города оккупанты наехали на тротуар и сбили пожилого мужчину, которого из-за аварии госпитализировали. Также россияне сокрушили киоск. После этого на место прибыла комендатура, после чего оккупанты спокойно поехали дальше, а владелица поврежденного киоска счастлива, что не попала "на подвал".

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Россияне сносят Драмтеатр

16 марта решили нанести удар по Драмтеатру, когда сотни людей находились в укрытии. Через несколько дней стало известно, что бомбоубежище выдержало удар и среди находившихся в здании на момент удара есть выжившие. Однако более 300 человек погибли.

Россияне решили скрывать следы своих преступлений и тайком вывозили тела погибших для захоронения в братских могилах. После этого решили создать фейк о якобы взрыве гранаты в бомбоубежище.

В декабре оккупанты начали снос Драмтеатра. Россияне наивно верят, что это поможет им уйти от ответственности за совершенные преступления.