Відповідні кадри від міського руху опору опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Своїми діями окупанти демонструють, які "закони" вони принесли із собою.

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Безкарні окупанти не завжди будуть такими

Російські окупанти на українській землі вчинили не один злочин, за який поки ще не всі отримали покарання. То ж у них з'являються думки про те, що вони можуть робити все, а відповідати за свої дії не будуть.

Наприклад, у Кальміуському районі міста окупанти наїхали на тротуар та збили літнього чоловіка, якого через аварію госпіталізували. Також росіяни розтрощили кіоск. Після цього на місце прибула комендатура, після чого окупанти спокійно поїхали далі, а власниця пошкодженого кіоску щаслива, що не потрапила "на підвал".

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Росіяни зносять Драмтеатр

16 березня вирішили задати удару по Драмтеатру, коли сотні людей перебували в укритті. За кілька днів стало відомо, що бомбосховище витримало удар і серед тих, хто був у будівлі на момент удару є ті, хто вижив. Однак понад 300 людей загинули.

Росіяни вирішили приховувати сліди своїх злочинів і потай вивозили тіла загиблих для поховання у братських могилах. Після цього вирішили створити фейк про нібито вибух гранати у бомбосховищі.

У грудні окупанти почали знесення Драмтеатру. Росіяни наївно вірять, що це допоможе їм уникнути відповідальності за скоєні злочини.