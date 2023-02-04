Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. Як повідомили у мерії Маріуполя, зараз у місті перебуває вже близько 30 тисяч російських окупантів.
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За словами Забавіна, росіяни зупиняються в Маріуполі лише на певний період.
"Російські окупанти використовують Маріуполь як логістичний та військовий хаб. Тобто через Маріуполь відбувається транзит військової техніки та загарбників до Запорізької та Херсонської областей", – сказав депутат Маріупольської міськради.
Він пояснив, що на ці напрямки Росія завозить техніку та солдатів саме через Маріуполь, адже через Крим може перекинути лише обмежену кількість ресурсів.
Стратегія окупантів у Маріуполі
Як розповів Забавін, командування окупантів намагається розосередити своїх військових у Маріуполі.
Пам'ятаючи досвід Макіївки на Донеччині, де була "бавовна", росіяни намагаються розселяти своїх військових терористів по будинках приватного сектору,
– повідомив депутат.
Він додав, що стратегія окупантів полягає у тому, аби не розміщувати велике угруповання своїх військ в одному місці.
Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ
Забавін додав, що російські загарбники посилюють фортифікаційні споруди біля сіл, розташованих неподалік Маріуполя. Ба більше, росіяни зводять нові будинки у місті, маючи на них дивні плани.
"Все, що окупанти будують для своєї пропагандистської картинки, вони зводять з західного боку міста. Тобто коли буде український контрнаступ, вони планують ці житлові квартали використовувати для оборони", – сказав депутат Маріупольської міськради.
Ситуація у Маріуполі: коротко
- Окупанти заманюють своїх росіян переселятись в окупований Маріуполь. Тут вони отримують величезні преференції.
- Росія включила окуповані території до свого Південного військового округу. Це потрібно окупантам, аби пришвидшити процес мобілізації населення на захоплених землях.
- Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські окупанти проводять примусову паспортизацію українців в Маріуполі. Після отримання російського паспорта людей ставлять на військовий облік і планують призвати до окупаційного війська.