Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Крім того, росіяни хочуть зробити в Маріуполі концтабір для українців.

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Зарплати росіян у Маріуполі

Андрющенко зазначив, що в росіян у Маріуполі дуже багато преференцій. Наприклад, заробітна платня. Якщо порівнювати, в них найменша заробітна платня, яку отримує цивільний окупант у місті, працюючи різноробочим на будівництві, складає 150 тисяч рублів.

Наприклад, маріуполець на тій самій роботі отримує 30 тисяч рублів. У Росії вони так само отримують до 50 тисяч рублів, виконуючи ту саму роботу. Тобто, це найбільша, мабуть, преференція. Середня зарплата серед окупантів, безпосередньо росіян, вона в Маріуполі нині складає 200 тисяч – 220 тисяч рублів,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

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Інші пріоритети для росіян

Він продовжив, що росіяни дійсно там "жирують". У них пріоритетне розселення. Їх годують окремо. Годують настільки, що вони самі не їдять те, що їм готують наші колаборанти, а продають маріупольцям під виглядом їдалень у цих своїх будівельних таборах, де вони мешкають.

"Так само мовиться і про пільгову іпотеку, яка буде стартувати, й вони не ховаючись кажуть, що вони будують будинки для себе. У принципі вони збираються перевозити свої сім'ї й розселятись саме в тих будинках, що вони будують, і під які буде запущена іпотека", – наголосив Андрющенко.

За його словами, зважаючи, яка буде теоретична ціна, з огляду на російський ринок, враховуючи ці 2% під нерухомість у Маріуполі, яка буде видаватись, це майже даром, що називається. Таких умов у Росії вони не мають. Зі своїх юрт вони будуть масово переселятись.

Тобто, Маріуполь, це суцільна преференція для цих усіх бурятів, дагестанців тощо,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

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