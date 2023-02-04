Олексій воював у полку "Азов" ще з 2014 року. Після служби Олексій відкрив у Маріуполі притулок для диких тварин, він любив їх, особливо повзучих, пише 24 Канал.
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Що відомо про військового
Коли почалось повномасштабне вторгнення, Олексій Кісілішин був у Маріуполі, де і прийняв бій разом з побратимами та татом.
Церемонія прощання / Фото Валентини Поліщук
На жаль, усі тварини Олексія в тому числі і три собаки породи канє-корсо загинули. Але перебуваючи вже на "Азовсталі", коли було обмаль їжі, під вибухи авіабомб він вилазив у місто і рятував тварин. Ділився своєю їжею, але кожен раз тварини гинули під завалами разом з іншими побратимами,
– розповіла подруга сім'ї.
У ніч на 29 липня в Оленівській колонії сталося масове вбивство військовополонених: загинуло 53 українських захисників. Серед них був і Олексій.
Прощання з Олексієм Кісілішиним / Фото Валентини Поліщук
Сильніше за тварин, Олексій Кісілілшин любив лише Україну і Маріуполь, зазначають його рідні.
Попрощалися з воїном на Байковому кладовищу у Києві.
Що відомо про військового / Фото Валентини Поліщук
У Києві попрощалися з захисником "Азовсталі": дивіться фото
Що відомо про теракт в Оленівці
- 29 липня 2022 року на території виправної колонії №120 в Оленівці прогримів потужний вибух. Загинули полонені українці, які перебували в ізоляторі. Росіяни одразу ж почали заявляти про нібито український обстріл, хоча дивним є те, що "працівники" колонії не постраждали. Експерти переконані, що росіяни могли влаштувати теракт за допомогою термобаричної зброї.
- Ще у жовтні речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік зауважував, що місія ООН зі з'ясування фактів не приїде до ізолятора в Оленівці, адже не має необхідних гарантій безпеки. Очевидно, що їх відмовлялась надавати російська сторона.
- 12 січня після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста з Оленівки вдалося повернути тіла 54 загиблих захисників. Зараз триває ДНК-експертиза для ідентифікації усіх загиблих.