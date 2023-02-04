Олексій воював у полку "Азов" ще з 2014 року. Після служби Олексій відкрив у Маріуполі притулок для диких тварин, він любив їх, особливо повзучих, пише 24 Канал.

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Що відомо про військового

Коли почалось повномасштабне вторгнення, Олексій Кісілішин був у Маріуполі, де і прийняв бій разом з побратимами та татом.



Церемонія прощання / Фото Валентини Поліщук

На жаль, усі тварини Олексія в тому числі і три собаки породи канє-корсо загинули. Але перебуваючи вже на "Азовсталі", коли було обмаль їжі, під вибухи авіабомб він вилазив у місто і рятував тварин. Ділився своєю їжею, але кожен раз тварини гинули під завалами разом з іншими побратимами,

– розповіла подруга сім'ї.

У ніч на 29 липня в Оленівській колонії сталося масове вбивство військовополонених: загинуло 53 українських захисників. Серед них був і Олексій.

Прощання з Олексієм Кісілішиним / Фото Валентини Поліщук

Сильніше за тварин, Олексій Кісілілшин любив лише Україну і Маріуполь, зазначають його рідні.

Попрощалися з воїном на Байковому кладовищу у Києві.

Що відомо про військового / Фото Валентини Поліщук

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