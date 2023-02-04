Алексей сражался в полку "Азов" еще с 2014 года. После службы Алексей открыл в Мариуполе приют для диких животных, он любил их, особенно ползучих, пишет 24 Канал.
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Что известно о военном
Когда началось полномасштабное вторжение, Алексей Кисилишин был в Мариуполе, где принял бой вместе с собратьями и папой.
Церемония прощания / Фото Валентины Полищук
К сожалению, все животные Алексея в том числе и три собаки породы кане-корсо погибли. Но находясь уже на "Азовстале", когда было мало еды, во взрывы авиабомб он вылезал в город и спасал животных. Делился своей пищей, но каждый раз животные погибали под завалами вместе с другими собратьями,
– рассказала подруга семьи.
В ночь на 29 июля в Еленовской колонии произошло массовое убийство военнопленных: погибли 53 украинских защитника. Среди них был и Алексей.
Прощание с Алексеем Кисилишиным / Фото Валентины Полищук
Сильнее животных Алексей Кисилилшин любил только Украину и Мариуполь, отмечают его родные.
Простились с воином на Байковом кладбище в Киеве.
Что известно о военном / Фото Валентины Полищук
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Что известно о теракте в Оленовке
- 29 июля 2022 года на территории исправительной колонии №120 в Еленовке прогремел мощный взрыв. Погибли пленные украинцы, находившиеся в изоляторе. Россияне сразу же начали заявлять о якобы украинском обстреле, хотя странно, что "работники" колонии не пострадали. Эксперты убеждены, что россияне могли устроить теракт с помощью термобарического оружия.
- Еще в октябре представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик замечал, что миссия ООН по выяснению фактов не приедет в изолятор в Оленовке, ведь нет необходимых гарантий безопасности. Очевидно, что их отказывалась предоставлять российская сторона.
- 12 января после сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста по Еленовке. Удалось вернуть тела 54 погибших защитников. Сейчас идет ДНК-экспертиза для идентификации всех погибших.