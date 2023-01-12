В теракте в Еленовке россияне цинично пытались обвинить Украину. Тогда минобороны России сообщило о 40 убитых и 75 раненых военнопленных защитников нашего государства.

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Идет ДНК-экспертиза тел погибших защитников

После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста с Еленовки удалось вернуть тела 54 защитников. Их идентификация – один из вопросов, обсуждаемых на заседании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих.

Их семьи волнует, когда завершится процесс идентификации. Сейчас ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени, продолжается.

Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке,

– отметил представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин.

Участники заседания договорились принять меры по ускорению процесса идентификации тел бойцов, в частности найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.

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