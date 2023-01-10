О жуткой странице современной украинской истории в интервью рассказал врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк. Он был свидетелем теракта в Еленовке. И от озвученного им – мороз по коже.

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Оккупанты знали об атаке

По словам украинского врача, он понимал, "что это был за взрыв, и кто его совершил". Он отметил, что события были последовательными, поэтому здесь нет места размышлениям о какой-то случайности.

Кубряк добавил, что в ночь на 28 июля, когда произошел теракт в Еленовке, персонал колонии безо всякого боязни передвигался по ее территории. Делали оккупанты это без бронежилетов, касок. И это несмотря на то, что обстрелы не утихали.

Услышал жуткие крики

Сначала врач услышал взрыв. После этого до него доносились жуткие крики. Медик признался, что подобное не слышал ни до, ни после.

Неистовые крики людей в агонии разносились по всей колонии... Это не передать словами! Взрыв произошел где-то в 23:30, и только через 30 – 40 минут нас, украинских медиков, привлекли для оказания помощи. Мы прибежали на место трагедии – увиденное шокировало,

– подчеркнул он.

По словам врача, заживо сгорели 50 человек. Остальные – пыталась выползти из барака. Большинство были ранены. Они, вспоминает Кубряк, "корчились от боли и кричали: "Помогите!"

В этих условиях, когда вокруг хаос и тьма, нужно было еще и определяться с тем, кому в первую очередь следует оказывать помощь. Ведь были те, чью жизнь можно было спасти и те, кто получил слишком тяжелые травмы.

Раненых не спешили забирать

По словам врача, первый "КамАЗ" с ранеными военнопленными покинул Еленовку только в 5 утра. То есть около шести часов они лежали в ожидании.

Люди просто лежали на земле... Люди, получившие глубокие ожоги, осколочные ранения, травматические ампутации конечностей, повреждения внутренних органов... Мы бегали между ними, отчаянно пытаясь спасти,

– добавил он.

Поражало врача поведение сотрудников колонии. По его словам, они просто себе стояли у забора и игнорировали просьбу отправить раненых в больницу. Более того, они еще и насмехались, бросали в сторону военнопленных циничные реплики.

Отсутствие спешки со стороны сотрудников колонии он объяснил просто. Скорее всего, предположил врач, они ждали, кто выживет в результате теракта, а кто – нет.

За это время умерли пять человек, восемьдесят забрали в Донецк, в больницу. Еще около тридцати получили легкие ранения – их оставили в Еленовке, примерно столько же почти не пострадали. Очень надеюсь никогда больше не видеть такого кошмара,

– добавил Кубряк.

Напомним, что в теракте в Еленовке россияне цинично пытались обвинить Украину. Тогда минобороны России сообщило о 40 убитых и 75 раненых военнопленных защитников нашего государства.