Про моторошну сторінку сучасної української історії в інтерв'ю розповів лікар-нейрохірург Дмитро Кубряк. Він був свідком теракту в Оленівці. І від озвученого ним – сироти по шкірі.

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Окупанти знали про атаку

За словами українського лікаря, він розумів, "що це був за вибух, і хто його здійснив". Він зауважив, що події були послідовними, тож тут немає місця міркуванням щодо якоїсь там випадковості.

Кубряк додав, що у ніч проти 28 липня, коли стався теракт в Оленівці, персонал колонії без жодного остраху пересувався її територією. Робили окупанти це без бронежилетів, касок. І це попри те, що обстріли не вщухали.

Почув моторошні крики

Спочатку лікар почув вибух. Після цього до нього долинали моторошні крики. Медик зізнався, що подібне не чув ані до, ані після.

Несамовиті крики людей в агонії розносилися по всій колонії... Це не передати словами! Вибух стався десь о 23:30, і лише через 30 – 40 хвилин нас, українських медиків, залучили для надання допомоги. Ми прибігли на місце трагедії – побачене шокувало,

– наголосив він.

За словами лікаря, живцем згоріли 50 людей. Решта – намагалася виповзти з барака. Більшість були поранені. Вони, згадує Кубряк, "корчилися від болю та кричали: "Допоможіть!"

У цих умовах, коли навколо хаос і темрява, потрібно було ще й визначатися з тим, кому першочергово слід надавати допомогу. Адже були ті, чиє життя можна було врятувати та ті, хто зазнав надто важких травм.

Поранених не поспішали забирати

За словами лікаря, перший "КамАЗ" з пораненими військовополоненими покинув Оленівку лиш о 5 ранку. Себто майже шість годин вони лежали в очікуванні.

Люди просто лежали на землі... Люди, які отримали глибокі великі опіки, осколкові поранення, травматичні ампутації кінцівок, пошкодження внутрішніх органів... Ми бігали між ними, відчайдушно намагаючись врятувати,

– додав він.

Вражала лікаря поведінка співробітників колонії. За його словами, вони просто собі стояли біля паркану та ігнорували прохання відправити поранених до лікарні. Ба більше, вони ще й насміхалися, кидали у бік військовополонених цинічні репліки.

Відсутність поспіху з боку співробітників колонії він пояснив просто. Швидше за все, припустив лікар, вони чекали, хто виживе внаслідок теракту, а хто – ні.

За цей час померли п'ятеро людей, вісімдесят забрали у Донецьк, в лікарню. Ще близько тридцяти отримали легкі поранення – їх залишили в Оленівці, приблизно стільки ж майже не постраждали. Дуже сподіваюся ніколи більше не бачити такого кошмару,

– додав Кубряк.

Нагадаємо, що в теракті в Оленівці росіяни цинічно намагалися звинуватити Україну. Тоді міноборони Росії повідомило про 40 убитих і 75 поранених військовополонених захисників нашої держави.