В Україні таке рішення назвали демонстрацією посередницько-нейтральної позиції Організації. Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До теми Вбивство полонених у Оленівці: ООН розформувала місію зі встановлення обставин

Неефективність була зрозуміла давно

Про створення спеціальної місії, яка б мала розслідувати теракт Росії в Оленівці раніше заявляв генсекретар ООН Антоніу Гуттереш на тлі приїзду у Львів. Однак тоді призначили трьох людей з Бразилії, Ісландії та Нігерії, які, за словами уповноваженого ВР з прав людини, мали "дуже позитивне відношення до Російської Федерації", що було неприпустимо.

Також неефективність цієї місії проявлялася й у її пасивності. Так, Дмитро Лубінець розповів, що Україна:

надсилала офіційні запити до ООН для уточнення прогресу місії,

Дмитро Лубінець виступав ініціатором онлайн-зустрічей,

був готовий представити докази України вини Росії.

Однак, за його словами, за 5 місяців не відбулося нічого.

Жодного засудження Росії

Після цього на пресконференції Генеральний секретар ООН заявив про розпуск місії. І при цьому не відбулося жодного засудження Росії та не пролунало жодних аналізів її дій.

Ще раз, на мій погляд, на жаль, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо вже створили (місію – 24 Канал), то принаймі хоч якусь роботу зробіть,

– сказав Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, якщо ООН не отримала гарантій безпеки для допуску міжнародних експертів до Оленівки, то їй необхідно було й зробити відповідну заяву. А саме "прямо сказати: Росія нас не допустила, ми її засуджуємо".

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